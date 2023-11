Ολοταχώς για νέο ρεκόρ στον Τουρισμό το 2024 -Το βαρύ χαρτί του γαστρονομικού τουρισμού, η πίτα των 1,3 τρισ. δολ. - iefimerida.gr

Στα 21 δισ. ευρώ τίθεται ο πήχης των τουριστικών εισπράξεων για το 2024, αλλά με τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο κλάδος πρόκειται για μάλλον συντηρητικές προβλέψεις.

Σπάζοντας φέτος το ρεκόρ του 2019- κόντρα στις Κασσάνδρες που “έβλεπαν” χαμηλές πτήσεις λόγω της πληθωριστικής κρίσης- ο Τουρισμός δεν “τράβηξε” απλώς το ΑΕΠ σε επίπεδα πολύ υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου, άλλα έδωσε πολύτιμες “ανάσες” στα κρατικά ταμεία για μια ακόμα δέσμη έκτακτων μέτρων που αγγίζουν συνολικά τα 720 εκ ευρώ ως το τέλος της χρονιάς.

Τα μηνύματα από το εξωτερικό και τις βασικές αγορές επιβεβαιώνουν κατ’ αρχάς δύο κρίσιμα στοιχεία για το 2024. Αφενός, το ενδιαφέρον για δημοφιλείς- και όχι μόνο- ελληνικούς προορισμούς παραμένει υψηλό και αυξανόμενο, αφετέρου το στοίχημα της παράτασης της τουριστικής σεζόν δείχνει να κερδίζεται με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις εισπράξεις και τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Διθύραμβοι

Πριν καλά- καλά οι ξενοδοχειακές μονάδες σημάνουν τη λήξη της φετινής σεζόν, που σε πολλές περιοχές “τράβηξε” μέχρι και τα μέσα του Νοεμβρίου, ήδη σε μεγάλους τουριστικούς οδηγούς του εξωτερικού το όνομα της Ελλάδας “παίζει” πολύ γερά.

Σε αφιέρωμα του γνωστού οδηγού Conde Nast Traveller, για τους 12 καλύτερους προορισμούς στην Ευρώπη για το 2024, οι Κυκλάδες φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από τη Φολέγανδρο. “Υπάρχει κάτι πιο δημοφιλές από τα ελληνικά νησιά αυτή τη στιγμή; Το περασμένο καλοκαίρι, οι Κυκλάδες - ένα νησιωτικό σύμπλεγμα που περιλαμβάνει τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Πάρο, τη Μήλο και την Ίο - κυριάρχησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με όμορφα γαλανόλευκα σκηνικά, συναρπαστικά beach clubs και νυχτερινά κέντρα και ωραία καταστήματα. Με περισσότερες έξυπνες διαμονές που θα παρουσιαστούν το 2024, και νέες πτήσεις, το επόμενο καλοκαίρι είναι η κατάλληλη στιγμή για να πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι στις Κυκλάδες”, σημειώνει ο Οδηγός, δίνοντας... ραντεβού στους επισκέπτες της επόμενης σεζόν.

Και η... διαφήμιση συνεχίζεται. Η Ελλάδα αναδείχθηκε ταξιδιωτικός προορισμός της χρονιάς παγκοσμίως, στην Φινλανδία για το 2023. Η χώρα μας κατέκτησε για πρώτη φορά το Βραβείο του Διεθνούς Ταξιδιωτικού Προορισμού (International Travel Destination of the Year 2023), στο Finnish travel Gala 2023, το οποίο πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο κέντρο εκδηλώσεων Koskenranta Event Center του Ελσίνκι.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η αμερικανική αγορά εξακολουθεί σταθερά να «ψηφίζει» την Ελλάδα ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε ως ο 2ος (Ασημένιος) Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός της Ευρώπης (Best Overall Destination - Europe) και 3ος (Χάλκινος) Καλύτερος Γαστρονομικός Προορισμός Διεθνώς (Best Destination Culinary - International).

Γαστρονομία

Η βράβευση στο πεδίο της Γαστρονομίας αναδεικνύει ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, που ως τώρα δεν έχει αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε. Και για να μη θεωρήσει κανείς ότι πρόκειται για δευτερεύουσα παράμετρο των ποιοτικών χαρακτηριστικών ενός τουριστικού προορισμού, μια ματιά σε διεθνείς έρευνες αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο.

Κατ' αρχάς, η παγκόσμια αγορά του Γαστρονομικού Τουρισμού έφτασε τα επίπεδα 1,1 τρισ. δολαρίων το 2019 και αναμένεται να φτάσει τα 1,3 τρισ δολάρια το 2025, μετά και την συρρίκνωση της στα επίπεδα των 607 δισ. δολαρίων το 2020 λόγω της επίδρασης την πανδημίας.

Επιπλέον, όπως αναφέρει το Greek Hotelier, σύμφωνα με το WTM Global Travel Report, παρατηρείται «αυξανόμενη ζήτηση για μοναδικές, αυθεντικές και εξατομικευμένες εμπειρίες», όταν οι άνθρωποι κάνουν διακοπές. Πιο συγκεκριμένα, βιωματικές δραστηριότητες όπως η ευεξία, η επαφή με τη φύση και ο γαστρονομικός τουρισμός αυξήθηκαν περισσότερο από 10% σε σύγκριση με το 2019, ενώ οι παραδοσιακές δραστηριότητες όπως η ηλιοθεραπεία ήταν λιγότερο σημαντικές στα κίνητρα των ταξιδιωτών σε σύγκριση με το 2019.

Προφανές είναι ότι η Ελλάδα, με την πλούσια αυθεντική γαστρονομική παράδοση έχει κάθε λόγο να επιδιώξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο από αυτήν την “πίτα” των 1,3 δισ δολαρίων, παραλλάσσοντας το μονοδιάστατο μοντέλο “ήλιος και θάλασσα”.

Το σημαντικότερο είναι ότι η Ελλάδα δεν μπαίνει σε αυτήν την κούρσα ως αουτσάιντερ, καθώς έχει μεγάλες και διεθνείς διακρίσεις.

Κάθε χρόνο, η καρδιά της υψηλής γαστρονομίας και οινολογίας της Ευρώπης, «χτυπά» δυνατά στο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γαστρονομίας και Οινολογίας, γνωστού ως CEUCO (Conseil Europeen des Confreries Oenogastronomiques), το οποίο διενεργείται σε διαφορετική χώρα και πόλη. Αυτό το συνέδριο αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Γαστρονομίας, καθώς συμμετέχουν Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, το Βέλγιο και η Ουγγαρία, ενώ τα μέλη της CEUCO ξεπερνούν κατά πολύ τις δέκα χιλιάδες, έχοντας ως σκοπό τη διάδοση των πολιτιστικών, ιστορικών, και ποιοτικών διαστάσεων της γαστρονομίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γαστρονομίας και Οινολογίας έχει δε θεσπίσει, μετά από αξιολόγηση, τα ετήσια βραβεία, με την ανάδειξη του ενός και μόνο, καλύτερου Ευρωπαίου στο είδος του (Best European).

Για το 2023 καλύτερος Ευρωπαίος ελαιοπαραγωγός αναδείχτηκε η εταιρεία «βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου», από την Ελλάδα και τη Σπάρτη, οι οποίοι τιμήθηκαν με τον τίτλο του BEST EUROPEAN ORGANIC OLIVE PRODUCER 2023 κατακτώντας την 1η θέση από τους γευσιγνώστες και τα μέλη της CEUCO. Είναι πολύ σημαντικό να τονισθεί ότι, για πρώτη φορά βραβεύεται ελαιοπαραγωγός από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, στα δεκαεπτά χρόνια που υφίστανται τα υψηλού βαθμού δυσκολίας γαστρονομικά βραβεία και αναδεικνύουν τον καλύτερο Ευρωπαίο στο είδος του.

Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα Γαστρονομίας

Η βράβευση των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου, που έχουν ήδη 803 διεθνή βραβεία, δεν ήταν η μοναδική ευχάριστη είδηση για τα ελληνικά χρώματα στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Ο Δήμος Πειραιά επελέγη μεταξύ 6 Ευρωπαϊκών πόλεων και κέρδισε το 21ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γαστρονομίας και Οινολογίας. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι στον Πειραιά θα χτυπά η «καρδιά» της Ευρωπαϊκής γαστρονομίας τον Νοέμβριο του 2024.

Η φιλοξενία του Συνεδρίου επί ελληνικού εδάφους αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 500 συνέδρους και εκπροσώπους από όλη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας την πόλη ως πρωτοπόρο δύναμη στον τομέα της γαστρονομίας και της οινολογίας και προφανώς είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να αναδειχθεί συνολικά η Ελλάδα ως γαστρονομικός προορισμός.