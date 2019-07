Moody's για Ελλάδα: Η αλλαγή στην κυβέρνηση θα επιταχύνει φιλικές πολιτικές για την ανάπτυξη

Η Moody’s εκτιμά ότι η αλλαγή στην κυβέρνηση στην Ελλάδα θα επιταχύνει τις φιλικές προς την ανάπτυξη πολιτικές και αυτήν την αλλαγή την θεωρεί «credit positive».

Όπως επισημαίνει στο σχόλιο της με τίτλο «Government of Greece: Change in government could accelerate growth-friendly economic policies, a credit positive», η στάση της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη στην εφαρμογή των υπόλοιπων μεταρρυθμίσεων και η δημοσιονομική στρατηγική θα είναι σημαντικοί παράγοντες στην αλλαγή της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Την έκθεση υπογράφει η lead sovereign analyst για την Ελλάδα, Kathrin Muehlbronner