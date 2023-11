Ματέο Ρέντσι -Economist: Χρειαζόμαστε την Ευρώπη του αύριο που θα επενδύει στις τεχνολογίες - iefimerida.gr

Στην ανάγκη για μια διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα επενδύσει στην τεχνολογία με σύμμαχό της την τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ματέο Ρέντσι, στο πλαίσιο ομιλίας του στο «The Seventh Sustainability Summit for SE Europe and the Mediterranean», που διοργανώνει ο Economist, στην Αθήνα.

«Χρειαζόμαστε μία νέα Ευρώπη, την Ευρώπη του αύριο, όχι μία Ευρώπη που θα θυμάται μόνο το παρελθόν της. Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να επενδύει σε αυτές τις τεχνολογίες και να σταματήσει να θυμάται τα επιτεύγματα του παρελθόντος της. Η κατεύθυνσή μας πρέπει να είναι το μέλλον», υπογράμμισε ο κ. Ρέντσι.

Ρεντσι για τον ρόλο της Ευρώπης

Παράλληλα ο κ. Ρέντσι επισήμανε ότι η Ευρώπη χρειάζεται έναν νέο πολιτικό ρόλο που «δεν θα επικεντρώνεται στην ιδεολογία αλλά στην πραγματικότητα και στην πολιτική».

«Οι Ευρωπαίοι δημιούργησαν το Green Deal, όμως αν δούμε τα αποτελέσματα του 2022, το μεγάλο μήνυμα που εκπέμπει η ΕΕ, ότι θα μειώσουμε τη χρήση του άνθρακα στην Ευρώπη, απέτυχε. Στις ΗΠΑ η μείωση του χρήση άνθρακα έφτασε το 11%, η Ευρώπη το 2022 χρησιμοποίησε επιπλέον 7%, διότι η ιδεολογία δεν λειτούργησε. Δεν χρειαζόμαστε μόνο σλόγκαν και ιδεολογίες. Χρειαζόμαστε μία πολύ συγκεκριμένη πραγματιστική και αποδοτική στρατηγική», σημείωσε και προσέθεσε ότι είναι ανάγκη η Ευρώπη να αναπτύξει μία στρατηγική που θα επενδύσει σε νέες τεχνολογίες.

«Θεωρώ ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι σε θέση να φανταστεί πώς μπορεί να αναπτύξει μία στρατηγική για να επενδύει σε νέες τεχνολογίες γιατί κατά την άποψή μου ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί ένας καλύτερος, πιο βιώσιμος πλανήτης θα είναι μέσω της επένδυσης στην τεχνολογία και όχι της επένδυσης στην ιδεολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι αν η Ευρώπη συνεχίσει να ακολουθεί τέτοιου είδους ιδεολογικές προσεγγίσεις τότε, η Σαουδική Αραβία, η Αφρική, η νοτιοανατολική Ασία, η ίδια η Κίνα και οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν την ανταγωνιστικότητά της πλήρως.

«Η επένδυση στη βιωσιμότητα είναι κάτι θετικό αν έχουμε ρεαλιστικό όραμα», είπε και συμπλήρωσε ότι η Ευρώπη αποφάσισε να καταστρέψει κομμάτι της οικονομίας της μεταφέροντάς το στην Κίνα, με αποτέλεσμα η κατάσταση του πλανήτη να είναι χειρότερη από πριν.

Ο κ. Ρέντσι έδωσε έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη τονίζοντας ότι δεν είναι απειλή αλλά ο καλύτερος σύμμαχος σε πολλά επίπεδα.

«Η τεχνητή νοημοσύνη έχει να κάνει με τον μετασχηματισμό του κόσμου της ενέργειας και με το αν θα μπορέσουμε κι εμείς οι ίδιοι να μετασχηματίσουμε την ΕΕ σε μία γη της επαγγελίας του μέλλοντος και όχι σε ένα μουσείο του παρελθόντος», τόνισε και προσέθεσε ότι το πρόβλημα σήμερα δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η φυσική ανοησία των λαϊκιστών.

«Χρειαζόμαστε μία νέα γενιά γιών και όχι μόνο τους πατεράδες που έρχονται από το παρελθόν», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το ποιος θα είναι ο αντίκτυπος εάν στις εκλογές των ΗΠΑ ανακηρυχθεί νικητής ο Ντόναλντ Τράμπ, ο κ. Ρέντσι είπε ότι «δεν μπορούμε σήμερα να προβλέψουμε την πραγματική κατάσταση που θα επικρατήσει στις ΗΠΑ. Όλα μπορούν να συμβούν. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι ο Τζο Μπάιντεν αυτός που θα σταθεί απέναντι στον Τράμπ. Η προεδρία του Τραμπ ήταν κάτι πολύ περίπλοκο, και είναι πολύ δύσκολο να την φανταστούμε γιατί ο Τραμπ ήταν απρόβλεπτος ως άτομο» .

«Το ECONOMIST τις τελευταίες μέρες χρησιμοποίησε την έκφραση ότι ο Τράμπ είναι ο πιο επικίνδυνος για το μέλλον του πλανήτη. Ναι ή όχι θα το δούμε», σημείωσε ο κ. Ρέντσι.

Τέλος, τόνισε ότι «όλα όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο έτος είναι εξαιρετικά δραματικά» ενώ χαρακτήρισε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς στο Ισραήλ ως μία από «τις πιο τρομακτικές που έγιναν ποτέ» ωστόσο προσέθεσε ότι «ο στόχος της Χαμάς σε γεωπολιτικό επίπεδο δεν επετεύχθη».

«Θεωρώ ότι στο τέλος των επόμενων εβδομάδων, επόμενων μηνών, θα φτάσουμε στο επίπεδο των 2 κρατών, των δύο λαών και στη εξασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ», σημείωσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ