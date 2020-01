Οι επόμενες φοροελαφρύνσεις: Σκληρό παζάρι με τους Θεσμούς -Πάνω από 3,7% το φετινό υπερπλεόνασμα

Σκληρό παζάρι ξεκινάει με τους Θεσμούς για το carry over των περσινών υπερεισπράξεων στο 2020 με το υπουργείο Οικονομικών ποντάρει σε θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα από τα κέρδη του Ευρωσυστήματος και στόχο τις φοροελαφρύνσεις.

Επισήμως ή ημιεπισήμως όμως η ελληνική πλευρά διαμηνύει ότι είναι πρόωρη κάθε συζήτηση για το φετινό πρόσθετο πακέτο

Όπως λένε χαρακτηριστικά αρμόδιες πηγές, «πριν παρέλθει το πρώτο 3μηνο- 4μηνο, δεν μπορεί να υπάρχει ασφαλής εκτίμηση για τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο». Στην πραγματικότητα, το παζάρι με τους Θεσμούς έχει ήδη ξεκινήσει.

«Δεν έχει γίνει καμία άσκηση για τις φοροελαφρύνσεις» τονίζουν από το οικονομικό επιτελείο, επιχειρώντας να κρατήσουν χαμηλά τους τόνους, ειδικά όσον αφορά στην έκταση και στο χρονικό σημείο ισχύος της εξαγγελθείσας από τον Πρωθυπουργό, μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης. Ωστόσο, οι πρώτες τεχνικές συζητήσεις με τους Θεσμούς, που έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, στοχεύουν στο να δημιουργηθεί από τώρα κιόλας μια δημοσιονομική περίμετρος ασφαλείας.

Το υπερπλεόνασμα στα πεδία συζήτησης με τους Ευρωπαίους τεχνοκράτες

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συζητήσεις με τους Ευρωπαίους τεχνοκράτες για τα δημοσιονομικά, αναπτύσσονται πάνω σε τρία πεδία:

1. Τους ρυθμούς ανάπτυξης του 2019 και του 2020

2. Το υπερπλεόνασμα του 2019

3. Τη θετική επίπτωση (carry over) των περσινών υπερεισπράξεων στη φετινή χρονιά

Μπορεί εκ πρώτης όψεως να μοιάζει ότι αυτές οι τεχνικές συζητήσεις είναι… περσινά ξινά σταφύλια, ότι αφορούν στην προηγούμενη χρονιά, ωστόσο στην πραγματικότητα μπορούν να «χτίσουν» με το… καλημέρα ένα «μαξιλάρι» για το 2020. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι παρά τις υπερβάσεις δαπανών για μέρισμα, επίδομα θέρμανσης, έκτακτες πληρωμές στην Υγεία, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2019 που θα «κλειδώσει» με τα έσοδα του ΦΠΑ ως το τέλος του Φεβρουαρίου, θα διαμορφωθεί πάνω από το 3,7% που γράφει ο Προϋπολογισμός.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι το περσινό υπερπλεόνασμα είναι πολύ μεγαλύτερο ακόμα κι από τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις. Πώς βοηθάει αυτό το οικονομικό επιτελείο; Στο να θεμελιώσει νωρίτερα και ασφαλέστερα το επιχείρημα ότι και φέτος θα υπάρξουν υπερεισπράξεις από συγκεκριμένους κωδικούς εσόδων, δημιουργώντας έτσι τον κατάλληλο δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες μειώσεις φόρων. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι Θεσμοί και υπουργείο Οικονομικών συμφωνούν στο μέγεθος του περσινού υπερπλεονάσματος κι έτσι μένει να συμφωνήσουν ή έστω να συγκλίνουν στο μέγεθος του carry over στη φετινή χρονιά.

Πού ποντάρει το υπουργείο Οικονομικών

Στο υπουργείο Οικονομικών φαίνεται, όμως, ότι ποντάρουν σε ένα ακόμα σημείο: στη θετική δημοσιονομική επίπτωση από την αλλαγή χρήσης των ANFA- SMP. Ανατρέχοντας κανείς στην ανακοίνωση του Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου, φτάνει στην επίμαχη παράγραφο:

«The Eurogroup gives a mandate to the European institutions to initiate technical work on the possible use of ANFA and SMP income equivalents to reduce gross financing needs or to finance mutually agreed investments, in line with the agreed fiscal targets and the June 2018 Eurogroup statement».

Η πρώτη και προφανής διαπίστωση είναι ότι έδωσε εντολή για να ξεκινήσει επισήμως η τεχνική επεξεργασία αυτού του αιτήματος. Το δεύτερο που αντιλαμβάνεται κανείς είναι ότι η χρηματοδότηση θα αφορά μόνο σε κοινά συμφωνημένες επενδύσεις. Το τρίτο μοιάζει με το χρησμό της Πυθίας και είναι ενδεικτικό ότι η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι «η ευθυγράμμιση (σ.σ. της αλλαγής χρήσης των κερδών του Ευρωσυστήματος) με τους συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους» δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι τα έσοδα αυτά θα συνεχίσουν να εξαιρούνται από τον υπολογισμό του πλεονάσματος. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι εάν περάσει η γραμμή της Αθήνας, τότε αυτά τα 1,3 δισ ευρώ ετησίως, θα «κονταίνουν» τον πήχη του πλεονάσματος, δημιουργώντας αντίστοιχο δημοσιονομικό χώρο…