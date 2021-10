Ενεργειακή κρίση διαρκείας: Μετά τα 500 εκατ. νέο πακέτο στήριξης μετά τις γιορτές | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | iefimerida.gr

«Στην περίπτωση ενός παγωμένου Χειμώνα, θα πρέπει να αυξηθούν οι εισαγωγές φυσικού ή υγροποιημένου αερίου 5% ως 10% πάνω από τις μέγιστες ποσότητες που είδαμε τα τελευταία χρόνια» σημειώνει ένα από τα τεχνικά κείμενα που συνόδευσαν τις ανακοινώσεις της Κομισιόν για την «εργαλειοθήκη», αποκαλύπτοντας το «μαύρο» σενάριο που «καίει» κυβερνήσεις και φυσικά τα νοικοκυριά.

Σε πολύ χαμηλά επίπεδα τα αποθέματα αερίου

Δεν είναι μυστικό ότι ένας από τους λόγους που οι Ευρωπαίοι βιώνουν τέτοιες εξωφρενικές τιμές στην Ενέργεια, είναι πως τα ευρωπαϊκά αποθέματα αερίου βρίσκονται στο 75%, δηλαδή σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Όπως προκύπτει από την τεχνική ανάλυση του ENTSOG (European Network of Transmission System Operators of Gas), το στοιχείο αυτό έχει σημάνει συναγερμό στις κυβερνήσεις, καθώς μπαίνοντας στον Οκτώβριο οι τιμές του φυσικού αερίου είναι 400% υψηλότερες από αυτές του περασμένου Απριλίου, “σπρώχνοντας” και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος 200% πάνω.

Δυσοίωνες οι προβλέψεις

Το... καλό σενάριο, σύμφωνα με το τεχνικό κείμενο του ACER (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators), προβλέπει ότι φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα θα υποχωρήσουν σε κανονικά επίπεδα από τον Απρίλιο του 2022 και μετά. Υπάρχει, όμως κι ένα «αλλά». Αν υπό αυτές τις συνθήκες των χαμηλών αποθεμάτων και της υψηλής ζήτησης, ο φετινός Χειμώνας φέρει πιο χαμηλές θερμοκρασίες από το μέσο όρο, τότε η ακόμα πιο υψηλή ζήτηση ενδεχομένως να μην μπορεί να καλυφθεί.

Πού θα κινηθεί η συζήτηση με τους Θεσμούς

Υπό αυτές τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης, θα ήταν παράλογο να μη βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της κυβέρνησης, τα μέτρα- αμορτισέρ για το υψηλό ενεργειακό κόστος. Το «πακέτο» των 500 εκ. ευρώ βρίσκεται, άλλωστε, στο φάκελο των δημοσιονομικών, που συζητείται σήμερα και αύριο με τους επικεφαλής των Θεσμών, στο πλαίσιο της 12ης αξιολόγησης.

Αν και τα έσοδα- έκπληξη του Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν την ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας και βελτιώνουν το δημοσιονομικό προφίλ της φετινής χρονιάς, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι το 2021 θα είναι βαθιά ελλειμματικό κι ως εκ τούτου οι όποιες κινήσεις γίνουν από εδώ και πέρα θα είναι καλοσχεδιασμένες και απολύτως στοχευμένες.

Τι περιέχει η ατζέντα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ατζέντα δεν υπάρχουν πρόσθετα μέτρα στήριξης, πέρα από αυτά που θα απαιτούνταν για να απορροφήσουν το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, αν τελικά οι εξελίξεις οδηγήσουν στο δυσμενέστερο σενάριο. Υπό αυτήν την έννοια, το επικρατέστερο σενάριο αυτήν τη στιγμή φαίνεται ότι περιλαμβάνει τα εξής: 1) το «πακέτο» των 500 εκατ. Ευρώ θα καλύψει το χρονικό διάστημα ως το τέλος του χρόνου 2) πριν από το Δεκέμβριο θα έχουν αναλυθεί όλα τα δεδομένα στο πεδίο της Ενέργειας, έτσι ώστε ένα δεύτερο «πακέτο» να καλύψει το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Στο τραπέζι η πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ

Με φόντο την εκτίναξη της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στα 253,33 ευρώ/ MWh, που είναι και η υψηλότερη στην Ευρώπη, πραγματοποιείται σήμερα η έκτακτη γενική συνέλευση της ΔΕΗ με θέμα την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η οποία σηματοδοτεί τον περιορισμό της συμμετοχής του Δημοσίου σε ποσοστό καταστατικής μειοψηφίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πλην των δύο αυτών σημαντικών θεμάτων για το παρόν και το μέλλον της εταιρίας, δεν θα πρέπει να αναμένονται ανακοινώσεις ή να «φωτογραφίζονται» εξελίξεις στο πεδίο της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΗ, με αφορμή την ενεργειακή κρίση. Αυτό που ισχύει είναι ότι πέρα από την κρατική επιδότηση των 18 ευρώ, παρέχεται έκπτωση 30% για μηνιαία κατανάλωση ως 300 kWh και ως 42% για καταναλώσεις από 300 kWh ως 600 kWh. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν, πάντως, ότι αν η μέση χονδρική τιμή του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου κινηθεί πάνω από το μέσο όρο του Σεπτεμβρίου (134,73 ευρώ/ MWh), τότε αυτή η κρατική επιδότηση δεν επαρκεί.

Αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η ΔΕΗ ήδη «τρέχει» πλαίσιο διακανονισμού οφειλών, το οποίο είναι αυτοματοποιημένο, δηλαδή οι δόσεις και η προκαταβολή διαμορφώνονται βάσει του ύψους της οφειλής ως και σε 24 δόσεις.

Οι πελάτες που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και όσοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών, μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Προμήθειας, όπου κάθε δόση διαμορφώνεται στο μισό της μέσης μηνιαίας δαπάνης του για ηλεκτρική ενέργεια. Για παράδειγμα, οφειλή ενός έτους (6 διμηνιαίοι λογαριασμοί) ποσού 1.200€ ρυθμίζεται σε 24 δόσεις των 50€ και προκαταβάλλεται η 1η δόση.

Από την άλλη, η αναφορά του Πρωθυπουργού σε ρύθμιση με δόσεις, για όσους αντιμετωπίσουν μεγάλο κόστος θέρμανσης, εκτιμάται ότι «φωτογραφίζει» τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.