Η ΑΒ Βασιλόπουλος επένδυσε πάνω από 3 εκατ. ευρώ στο άνοιγμα των καταστημάτων της σε Πειραιώς και Αεροδρόμιο - iefimerida.gr

Η ΑΒ είναι μια αλυσίδα σουπερμάρκετ που επενδύει διαρκώς στην ανάπτυξη του δικτύου της, για να βρίσκεται κοντά στους πελάτες της, σε όλη την Ελλάδα.

Για το 2022, οι συνολικές της επενδύσεις για την προσθήκη νέων καταστημάτων, την ανακαίνιση υφιστάμενων, την ψηφιοποίηση των συστημάτων και τη βελτίωση των υποδομών της εφοδιαστικής αλυσίδας αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 60 εκατ. ευρώ. Τα καταστήματα στην Πειραιώς και στο Αεροδρόμιο είναι δυο νέες προσθήκες στο δίκτυο των 600 καταστημάτων της ΑΒ Βασιλόπουλος, η επένδυση για τη δημιουργία των οποίων ξεπερνάει τα 3 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, τo κατάστημα ΑΒ Πειραιώς βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Πειραιώς 86, στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με την οδό Πειραιώς. Με καθαρό χώρο πώλησης 1.910 τ.μ και προσωπικό άνω των 60 ατόμων, το κατάστημα διαθέτει τμήμα οπωροπωλείου με φρούτα και λαχανικά κάθε εποχής από ντόπιους Έλληνες παραγωγούς, τμήμα τυριών και αλλαντικών με εκλεκτές επιλογές, τμήμα κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου. Οι υπεύθυνοι των τμημάτων αυτών «καλούνται» να εξυπηρετήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους με ιδιαίτερες συμβουλές συντήρησης, κοπής και παρασκευής, επεξεργασίας, αλλά και μαγειρέματος. Ποιο κρέας ταιριάζει σε κάθε πιάτο; Ποιο ψάρι γίνεται η πιο νόστιμη σούπα; Και ποιο τυρί κάνει για σουφλέ ή καναπεδάκια; Οι ειδικοί της ΑΒ γνωρίζουν και απαντούν.

ΑΒ Πειραιώς

Βέβαια, υπάρχει και το τμήμα "Grab & Go" για επιλογές take away, ενώ λειτουργεί και το τμήμα "Αrmonia" που διαθέτει βιολογικά, οικολογικά και λειτουργικά προϊόντα για μία υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, καθώς και απορρυπαντικά ή προϊόντα προσωπικής περιποίησης φιλικά προς το περιβάλλον. Σημαντική καινοτομία είναι η ύπαρξη info kiosk για χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, το AB Touchpoint όπου οι πελάτες μπορούν να εκτυπώσουν τα ειδικά κουπόνια AB Plus, καθώς και τα self check out ταμεία.

ΑΒ Αεροδρομίου

Στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα των αφίξεων, άνοιξε τις πύλες του την Πέμπτη 14 Απριλίου το «μητροπολιτικό» κατάστημα, που προσελκύει τα βλέμματα των ξένων επισκεπτών με τα παραδοσιακά προϊόντα των Ελλήνων παραγωγών, και όχι μόνο. Με καθαρό χώρο πώλησης 113 τ.μ. και λειτουργία 365 ημέρες τον χρόνο, 18ώρες την ημέρα (07.00-23.00), το νέο κατάστημα διαθέτει μεγάλη γκάμα προϊόντων όλων των κατηγοριών, ενώ τα ράφια του «κοσμούν» και exclusive σειρές, όπως: «Η ΑΒ κοντά στην ελληνική γη», με παραδοσιακά ζυμαρικά και όσπρια από τοπικούς Έλληνες παραγωγούς, η "Perla", με μεγάλη ποικιλία εκλεκτού καφέ και η "OceaniQ", με απορρυπαντικά και καθαριστικά vegan σύνθεσης σε οικολογικές συσκευασίες.

ΑΒ Αεροδρομίου

Με 600 καταστήματα ήδη σε όλη την Ελλάδα και 2,2 εκατομμύρια πελάτες, η ΑΒ θέλει να προσφέρει πιο πολλά και να καλύπτει τις ανάγκες τους. Γιατί ο ευχαριστημένος πελάτης είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών της ΑΒ.