To reboot του θρυλικού “The Twilight Zone” και 8 πρεμιέρες σειρών τον Απρίλιο στην Cosmote TV

To πολυαναμενόμενο reboot της θρυλικής sci-fi σειράς των 60’s, The Twilight Zone, οι νέες σεζόν των δημοφιλών The Bold Type, Victoria και Jamestown, αλλά και οι νέες σειρές In the Dark και The Code με τη βραβευμένη με 2 Emmy® Ντάνα Ντελάνι, έρχονται, μεταξύ άλλων, τον Απρίλιο στην COSMOTE TV.

Με παραγωγό & παρουσιαστή τον βραβευμένο με OSCAR® Τζόρνταν Πιλ το νέο Twilight Zone - νέοι κύκλοι για άλλες 3 δημοφιλείς σειρές

Στις πρεμιέρες του μήνα ξεχωρίζει το πολυαναμενόμενο reboot της εμβληματικής σειράς επιστημονικής φαντασίας The Twilight Zone, με παραγωγό και παρουσιαστή τον βραβευμένο με OSCAR και Emmy, Τζόρνταν Πιλ (Get Out, Us), που αναλαμβάνει τον ρόλο του θρυλικού δημιουργού της σειράς, Ροντ Σέρλινγκ. Το The Twilight Zone έρχεται σε Α΄ προβολή στην COSMOTE TV και θα κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στο COSMOTE CINEMA 4HD, αλλά και την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, την Τετάρτη 3 Απριλίου στις 00.00. Από το Σάββατο 13 Απριλίου και κάθε Σάββατο, η σειρά θα προβάλλεται στις 21.00.

Στη σειρά εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, οι ηθοποιοί Σεθ Ρόγκεν (The Interview, This is the End), Στίβεν Γέουν (The Walking Dead), Ρία Σίχορν (Better Call Saul), Κουμάιλ Ναντζιάνι (The Big Sick), Άνταμ Σκοτ (The Good Place, Parks and Recreation), Τζέικομπ Τρέμπλεϊ (The Room), Γκρέγκ Κίνιαρ (As Good as It Gets, House of Cards), ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο βραβευμένος με Emmy Ματίας Χερντλ (Genius), ο ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης επιτυχημένων τηλεοπτικών παραγωγών Γκρεγκ Γαϊτάνης (Prison Break, Lost, House, Heroes) και ο Τζέραρντ ΜακΜάρεϊ (The First Purge).

Την Τετάρτη 24/4, στις 21.00 τα βλέμματα στρέφονται στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν της υποψήφιας για 2 βραβεία Emmy δραματικής σειράς Victoria της Νταίζη Γκούντγουιν. Η σειρά παρουσιάζει την πραγματική ιστορία της Βασίλισσας Βικτώριας (Τζένα Κόλμαν), από τα πρώτα χρόνια της βασιλείας της, σε ηλικία 18 ετών, μέχρι τη φιλία της με τον Λόρδο Μέλμπουρν και τον γάμο της με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο.

Επίσης, ο 3ος κύκλος της εμπνευσμένης από την πραγματική ζωή της πρώην διευθύντριας του Cosmopolitan,Τζοάννα Κολς, δραματικής σειράς της Σάρα Γουάτσον, The Bold Type, έρχεται με τις νέες περιπέτειες των τριών κολλητών φίλων Τζέιν (Κέιτι Στίβενς), Κατ (Αίσα Ντι) και Σάτον (Μέγκαν Φέι) που εργάζονται στο δημοφιλές περιοδικό Scarlet (Τρίτη 16/4, 23.00).

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την 3η σεζόν του ιστορικού δράματος Jamestown του υποψήφιου για Emmy Ντέιβιντ Έβανς (Downton Abbey) για την ιστορία μίας ομάδας νέων γυναικών που ταξίδεψαν από την Αγγλία στην Αμερική, για να γίνουν οι νύφες των πρώτων αποίκων. Στον νέο κύκλο, παρόλο που η κοινότητα είναι σε άνθιση, δημιουργούνται νέες εντάσεις μεταξύ των Άγγλων και της φυλής των Pamunkey (Τρίτη 30/4, στις 22.00). Όλα τα επεισόδια των προηγούμενων κύκλων της σειράς θα είναι ταυτόχρονα διαθέσιμα στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Νέες σειρές: In the Dark & The Code - αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Την ιστορία της Μέρφι (Πέρυ Ματφελντ), μίας τυφλής κοπέλας που επιχειρεί να εξιχνιάσει τη δολοφονία του φίλου της αφηγείται η νέα σειρά In the Dark που έρχεται σε Α’ προβολή, στο COSMOTE CINEMA 4HD, 48 ώρες μετά την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ (Παρασκευή 5/4, στις 23.00).

Η δραματική σειρά The Code με την Ντάνα Ντελάνι, παρουσιάζει τις εξαιρετικές υποθέσεις του μοναδικού νομικού γραφείου στον κόσμο με στρατιωτικούς που παράλληλα εργάζονται ως κατήγοροι, συνήγοροι αλλά και δικαστικοί ερευνητές. Η σειρά κάνει πρεμιέρα στην COSMOTE TV, το Σάββατο 13/4, στις 23.00.

Στις πρεμιέρες του μήνα ανήκουν ακόμα οι δραματικές σειρές Troy: Fall of a City, για την ιστορία της Τροίας, του υποψήφιου για 2 βραβεία Emmy, Ντέιβιντ Φαρ (Σάββατο 20/4, 22.00) και την δραματική σειρά μυστηρίου Grantchester, η οποία κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 4/4 στις 21.00 και θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη βράδυ με διπλό επεισόδιο. Η 2η σεζόν της σειράς θα ξεκινήσει την Πέμπτη 25/4 στις 21.00, επίσης με διπλό επεισόδιο.