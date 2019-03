Οι 8 συνήθειες των ανθρώπων με ισχυρή προσωπικότητα που εμπνέουν τον σεβασμό των γύρω τους

Hταν Μάιος του 1965, όταν ο Μπομπ Ντίλαν, σε μια συνέντευξή του, είπε μια ατάκα που μέσα στα χρόνια απέκτησε αποφθεγματικό χαρακτήρα: «All I can do is be me, whoever that is» (δηλαδή «δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω από το να είμαι ο εαυτός μου, όποιος κι αν είναι «αυτός»).

Υπάρχουν εκείνοι που με γνώσεις, απογοητεύσεις, αποτυχίες -που έγιναν μαθήματα-, μικρές ή μεγαλύτερες κατακτήσεις, κατάφεραν να χτίσουν μια προσωπικότητα ισχυρή, αυθεντική, διαφορετική.

Οι άνθρωποι με δυνατή προσωπικότητα ξέρουν ότι η χαρά δεν χαρίζεται αλλά διεκδικείται, το δράμα δεν οδηγεί πουθενά, η απογοήτευση είναι σπατάλη χρόνου από την στιγμή που υπάρχει η επιλογή της δράσης, με την τόλμη δεν έχασε ποτέ κανείς και ότι κάποιος εμπνέει τον σεβασμό μόνο αν ο ίδιος σέβεται τον εαυτό του και βάζει όρια.

Ποιες είναι οι συνήθειες των ανθρώπων με ισχυρή προσωπικότητα;

