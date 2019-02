Η διοργανώτρια του Fashion Film Festival, Νικόλ Αλεξανδροπούλου, εξηγεί τι θα γίνει σήμερα στο Μέγαρο

Τη μόδα σε πρώτο πλάνο φέρνει στη μεγάλη οθόνη το πρώτο Athens Fashion Film Festival, σε μία τριήμερη γιορτή που αρχίζει σήμερα Δευτέρα και θα πραγματοποιηθεί έως και τις 27 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μέσα από 140 ταινίες απ' όλο τον κόσμο, ντοκιμαντέρ, μυθοπλασίας, μικρού και μεγάλου μήκους, παράλληλες δράσεις με καλεσμένους διεθνείς προσωπικότητες από το χώρο της Μόδας και του Κινηματογράφου, fashion performance από Έλληνες σχεδιαστές, μοναδικά events και μία ομαδική έκθεση, το 1ο Athens Fashion Film Festival φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τη Μόδα και τις Τέχνες αλλά και μία δημιουργική πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών για όσους σπουδάζουν και εργάζονται στο χώρο της Μόδας και του Κινηματογράφου.

«Οι ταινίες μόδας είναι ένα αυτόνομο κινηματογραφικό είδος που αγγίζει καυτά κοινωνικά θέματα» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ Νικόλ Αλεξανδροπούλου.

Η Νικόλ Αλεξανδροπούλου παρουσιάζει το πρόγραμμα της διοργάνωσης, τις ειδικές θεματικές που φιλοξενεί και οι οποίες είναι αφιερωμένες στην πράσινη μόδα, στην ηθική της υπόσταση αλλά και στη θέση της γυναίκας σήμερα σε αυτό το χώρο, ενώ αναφέρθηκε και στην ταινία που ετοιμάζει η ίδια για τον σχεδιαστή μόδας Μπίλι Μπο, αλλά και το τι προσδοκά για το Athens Fashion Film Festival.

Ενα φεστιβάλ που έλειπε από την Ελλάδα

Πώς αποφασίσατε να φέρετε το Fashion Film Festival στην Αθήνα;

Θεωρώ ότι είναι ένα φεστιβάλ που έλειπε από την Ελλάδα. Όπως όμως συνέβη και στις άλλες χώρες, έτσι και εδώ πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες και πάνω από όλα οι άνθρωποι του σινεμά, της τέχνης και της μόδας που να εστιάσουν στην καλλιτεχνική υπόσταση του fashion film. Το fashion film είναι ένα αυτόνομο κινηματογραφικό είδος. Είναι ταινίες -βασικά- μικρού μήκους που εκφράζουν τη μόδα με έναν ξεχωριστό καλλιτεχνικό τρόπο, με ιδιαίτερη έμφαση στη φωτογραφία, το μοντάζ, τη μουσική, την αισθητική, την ηθική και ποιητική έννοια. Μακριά από καθαρά εμπορικούς σκοπούς, οι ταινίες μόδας χρησιμοποιούν κώδικες που αγγίζουν καυτά κοινωνικά θέματα. Είναι το νέο μέσο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τη μόδα στη νέα ψηφιακή εποχή.

Στο εξωτερικό ποια είναι η πορεία και η απήχηση αντίστοιχων διοργανώσεων;

Κάπου στις αρχές του 2000, άρχισαν να καλλιεργούνται οι συνθήκες και να δημιουργούνται οι ομάδες ανθρώπων από τους χώρους του σινεμά, της μόδας αλλά και της τέχνης γενικότερα που κατάφεραν να αναδείξουν τη σημασία και αξία ενός fashion film. Το Fashion Film Festival ξεκίνησε από τη Γαλλία και τώρα υπάρχουν γύρω στα 40 σε όλο τον κόσμο, με κάποια πολύ δυνατά όπως του Τόκιο, του Μιλάνου, της Μαδρίτης, του Λονδίνου, της Κωνσταντινούπολης, της Βραζιλίας, του Λος Άντζελες, του Λα Χόγια στην Καλιφόρνια, που είναι κάτι σαν τις Κάννες των Fashion Film Festivals.

Το AFFF παρουσιάζει συνολικά 140 φιλμ που πλαισιώνουν το διαγωνιστικό τμήμα, τα αφιερώματα και τις ειδικές θεματικές ενότητες. Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή τους;

Το πρόγραμμα του AFFF είναι πολύ πλούσιο. Στην Ιταλία έχουμε μία φράση που περιγράφει πολύ καλά αυτό που ζήσαμε όταν έπρεπε να επιλέξουμε ανάμεσα σε περισσότερα από 500 φιλμ που μας υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής: είχαμε «l' imbarazzo della scelta» («την αμηχανία της επιλογής»), δεν μπορούσαμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε ταινίες με πολύ υψηλό επίπεδο παραγωγής και αισθητικής. Έχουμε ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, μυθοπλασίας και πολλά ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ που ασχολούνται από την κατασκευή ενός ρούχου έως την ηθική της μόδας. Υπάρχουν και πολλές ταινίες μικρού μήκους από μεγάλα brands, που έχουν γυριστεί στην Ελλάδα (ενότητα glocality) αλλά και ταινίες Ελλήνων σκηνοθετών που ξεχωρίζουν για την αισθητική, το σενάριο, τη φωτογραφία και τους κοινωνικούς κώδικες που χρησιμοποιούν.

Σημαντικό ρόλο στον προγραμματισμό παίζουν και οι παράλληλες δράσεις. Το AFFF περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεματικές για την Πράσινη Μόδα και την ηθική της υπόσταση. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα γι' αυτές;

H «Ethical Fashion» στοχεύει στη διαχείριση όλων των προβλημάτων που προκαλεί η βιομηχανία της Μόδας, όπως η εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών και η κακοποίηση των ζώων. Για παράδειγμα η Stella McCartney δε χρησιμοποιεί γούνες στις συλλογές της. Είναι πολύ σημαντικό το ότι η Ηθική και η Τεχνολογία συνεργούν με τέτοιο τρόπο που ο κόσμος -τόσο αυτός που εργάζεται στη βιομηχανία της Μόδας όσο και αυτός που καταναλώνει- συνειδητοποιεί τη δύναμη που έχει για να προστατεύσει το περιβάλλον, τη φύση και τους ανθρώπους. Και η ενσυνείδηση είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για θετικές αλλαγές μόνο.

Η δράση «#fff milano for women» διαπραγματεύεται τη θέση της γυναίκας σήμερα στο χώρο της Μόδας, του Κινηματογράφου και των Τεχνών γενικότερα. Μέσα από μία πενταετή περίπου έρευνα, η Constanza Cavalli-Etro, ιδρύτρια του αντίστοιχου FFF στο Μιλάνο, παρουσιάζει ταινίες μόδας από γυναίκες σκηνοθέτιδες που αφηγούνται ιστορίες για τις σύγχρονες γυναίκες, χωρίς καμία λογοκρισία.

Στο «Citizen Habit», τέλος, κάνουμε μία σύνδεση της ιστορίας των πόλεων με την ιστορία της Μόδας, το πώς -δηλαδή- η μόδα διαμορφώνει την πόλη και το αντίστροφο. Αλήθεια, το ξέρατε ότι η λέξη «habit» την οποία μεταφράζουμε πλέον ως συνήθεια, είχε μία διαφορετική πρώτη έννοια; Ήταν το ράσο. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης και με τη στήριξη της διοργάνωσης «Αθήνα 2018- Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» του δήμου Αθηναίων, μέγας δωρητής της οποίας είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα παρουσιάσουμε το σημαντικό εκδοτικό έργο «Firenze. Fashion Atlas», στο οποίο η ιστορία της Φλωρεντίας συνδέεται αναπόσπαστα με την ιστορία της Μόδας μέσα από τις δράσεις του Pitti Immagine Discovery Foundation.

Η ένδυση είναι ένα στοιχείο που συνδέεται διαχρονικά με την ιστορία και τον πολιτισμό ενός λαού

Πού συναντιέται το σινεμά με τη μόδα;

Ένα σημείο είναι ότι έχουν κοινή τεχνολογία (οι κάμερες, τα φώτα, το post production..). Επίσης, έχουν τη δύναμη να αγγίξουν βαθιά τις μάζες. Η μόδα είναι το κατεξοχήν δημοκρατικό μέσο έκφρασης. Δεν είναι είδος πολυτελείας. Δεν είναι απλώς ένα στυλ και η παραγωγή ενός ρούχου. Η ένδυση είναι ένα στοιχείο που συνδέεται διαχρονικά με την ιστορία και τον πολιτισμό ενός λαού. Αποκαλύπτει την κοινωνική και πολιτική οργάνωση της φυλής, τις κοινωνικές σχέσεις, τα ήθη και τα έθιμα. Επίσης, είναι ένα μέσο που έχει ο κάθε άνθρωπος για να εκφραστεί ελεύθερα και να δημιουργήσει τη μοναδικότητά του. Ένα fashion film δίνει πολλές ευκαιρίες για μια ενδιαφέρουσα πολιτισμική και ανθρωπολογική διερεύνηση με μέσο την πλέον ελκυστική και δυναμική φόρμα τέχνης, το σινεμά.

Ποια είναι η δική σας σχέση με τη μόδα;

Προέρχομαι από τον χώρο του κινηματογράφου. Είμαι σκηνοθέτης και παραγωγός. Αποφάσισα, λοιπόν, να κάνω μία ταινία στην πόλη της Αθήνας, αυτής της χαοτικής και βασανισμένης πόλης στην οποία γεννήθηκε η έννοια της αρμονίας και της αισθητικής. Και δουλεύοντας πάνω σε αυτή την ταινία που ετοιμάζω, ανοίχτηκε μπροστά μου ο κόσμος του fashion film. Και ήταν αγάπη με την πρώτη ματιά.

Η σχέση μου με τη μόδα είναι λατρεμένη. Έχοντας ζήσει σε δύο χώρες, Ελλάδα και Ιταλία, έχω αναπτύξει μία ελεύθερη σχέση με τη μόδα, η οποία δεν είναι μόνιμη. Αλλάζει ανάλογα με την περίοδο της ζωής μου. Κάποιες φορές μπορεί να είμαι μίνιμαλ και κάποιες φορές μπαρόκ. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό: ότι η μόδα σου εξάπτει τη φαντασία και έτσι μπορείς να γίνεις πολύ ελεύθερος και πολύ δημιουργικός.

Ετοιμάζετε μία ταινία μυθοπλασίας για τη ζωή του Μπίλι Μπο. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα;

Είναι μία ταινία που καταγράφει την ιστορία ενός πολύ ταλαντούχου ανθρώπου με φόντο την Ελλάδα από τη δεκαετία του '60 έως τη δεκαετία του '70, όταν ο Βασίλης Κουρκουμέλης φεύγει χτυπημένος από τη δύσκολη αρρώστια. Είναι μία ταινία για την αγάπη και το ταλέντο ενός ανθρώπου που ακολούθησε με όλη του τη δύναμη το όνειρό του και τα κατάφερε.

Τι προσδοκάτε για το Athens Fashion Film Festival;

Το πρωταρχικό μου όνειρο είναι το φεστιβάλ να γίνει ένα ουσιαστικό σημείο συνάντησης και μία δημιουργική πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και γνώσεων για ανθρώπους που δημιουργούν στο χώρο του σινεμά, της μόδας, της τέχνης και σε άλλους δημιουργικούς τομείς. Και μέσα από αυτές τις συναντήσεις, το φεστιβάλ να μπορέσει να ενδυναμώσει τα δημιουργικά ταλέντα του σινεμά, της μόδας και των άλλων τεχνών.

Το Πρόγραμμα του Φεστιβάλ

Δευτέρα 25/2

20:30 | Fashion Performance

21:00 | Opening Ceremony

22:00 | A Perfect 14 | Giovanna Morales Vargas | 105’ | Canada

Τρίτη 26/2

12:00 | Short Films in Competition

Οι θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: Glocality / Close-Up / Heterotopia / Victor/Victoria / Ethical Fashion / Citizen Habit

19:00 | Citizen Habit / Firenze.Fashion Atlas & Roundtable

20:30 | Notebook on Cities and Clothes | Wim Wenders | 78’ | West Germany, France

22:00 | Elles [Episode 1 - Episode 5] | Maurine Pagani | 73’ | USA

Τετάρτη 27/2

12:00 | The Story of a Panty, and of Those Who Make It | Stefanne Prijot | 60’ | Belgium

13:00 | Ethical Fashion & Roundtable

14:30 | Short Films in Competition

Οι θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: Close-Up / Citizen Habit / Heterotopia /

Victor/Victoria / Glocality

17:00 | #FFFMilanoForWomen short films & Roundtable

20:30 | Closing Ceremony

21:30 | Obscuro Barroco | Evaggelia Kranioti | 59’ | France, Greece

Ολόκληρο το πρόγραμμα θα το βρείτε ΕΔΩ.

*Το 1ο Athens Fashion Film Festival διοργανώνεται από την εταιρεία Athens Cultural Creatives και τελεί υπό την αιγίδα των: υπουργείου Τουρισμού, δήμου Αθηναίων, Ιταλικής Πρεσβείας, δήμου Φλωρεντίας και Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας