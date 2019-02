Με ταινία-αφιέρωμα στον Karl Lagerfeld αρχίζει το 1ο Fashion Film Festival [βίντεο]

Το 1ο Athens Fashion Film Festival είναι γεγονός και κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα με μία ταινία αφιέρωμα στον Karl Lagerfeld.

Διοργανώνεται από την εταιρεία Athens Cultural Creatives και την Nicole Αλεξανδροπούλου και τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείου Τουρισμού, Δήμου Αθηναίων, Ιταλικής Πρεσβείας, Δήμου Φλωρεντίας και ΕλληνοΙταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Ένα μοναδικό διεθνές γεγονός, στο οποίο η Μόδα συναντά τον Κινηματογράφο σε μία τριήμερη γιορτή από τις 25 έως και τις 27 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Στην Τελετή Έναρξης του AFFF, θα προβληθεί η ταινία LAGERFELD CONFIDENTIEL.

Mία ταινία που αφηγείται τη ζωή του μεγάλου δημιουργού καθώς και του καυστικού, μοναδικού τρόπου έκφρασής του. Ο άνθρωπος που συνέδεσε αναπόσπατα τον Κινηματογράφο με τη Μόδα, παρουσιάζεται μέσα την κάμερα του Rodolphe Marconi σε ένα πορτραίτο αποκαλυπτικό.

Εμβληματικός σχεδιαστής, εκκεντρικό fashion icon, υπέροχος φωτογράφος και καταπληκτικός Σκηνοθέτης, ο Lagerfeld πάντα θα αποτελεί έναν αξεπέραστο μύθο κι ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς για τον κόσμο της μόδας και των fashion films.

Στην ταινία, τον βλέπουμε να μιλά για τη μόδα, την εικόνα, αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις, ενώ μιλούν για εκείνον, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν και η πριγκίπισσα Καρολίνα του Μονακό.

Μία πρώτη γεύση από την ταινία:

Η προβολή της ταινίας θα γίνει κατά τη διάρκεια της Τελετής Έναρξης Δευτέρα 25/2

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα παρουσιαστούν 140 ταινίες (Ντοκιμαντέρ, Μυθοπλασίας, Μικρού και Μεγάλου Μήκους), παράλληλες δράσεις με καλεσμένους διεθνείς προσωπικότητες από τον χώρο της Μόδας και του Κινηματογράφου, fashion performance από Έλληνες Σχεδιαστές, μοναδικά events και μία Ομαδική Έκθεση θα αποτελέσουν το Σημείο Συνάντησης για όσους αγαπούν τη Μόδα και τις Τέχνες αλλά και μία δημιουργική πλατφόρμα συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών για όσους ζουν, σπουδάζουν και εργάζονται στο χώρο της Μόδας και του Κινηματογράφου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1ΟΥ ATHENS FASHION FILM FESTIVAL ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Δευτέρα 25/2

20:30 | Fashion Performance

21:00 | Opening Ceremony

22:00 | A Perfect 14 | Giovanna Morales Vargas | 105’ | Canada

Τρίτη 26/2

12:00 | Short Films in Competition

Οι θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: Glocality / Close-Up / Heterotopia / Victor/Victoria / Ethical Fashion / Citizen Habit

19:00 | Citizen Habit / Firenze.Fashion Atlas & Roundtable

20:30 | Notebook on Cities and Clothes | Wim Wenders | 78’ | West Germany, France

22:00 | Elles [Episode 1 - Episode 5] | Maurine Pagani | 73’ | USA

Τετάρτη 27/2

12:00 | The Story of a Panty, and of Those Who Make It | Stefanne Prijot | 60’ | Belgium

13:00 | Ethical Fashion & Roundtable

14:30 | Short Films in Competition

Οι θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: Close-Up / Citizen Habit / Heterotopia /

Victor/Victoria / Glocality

17:00 | #FFFMilanoForWomen short films & Roundtable

20:30 | Closing Ceremony

21:30 | Obscuro Barroco | Evaggelia Kranioti | 59’ | France, Greece

Αναλυτικό Πρόγραμμα Προβολών θα βρείτε ΕΔΩ.

Μεγαρο Μουσικής (αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας»)

ATHENS FASHION FILM FESTIVAL

Ημερομηνίες: 25,26,27 Φεβρουαρίου 2019

Είσοδος: Ελεύθερη (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)