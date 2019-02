Στο Pasta Bar της Αλεξ στο Κολωνάκι θα φας φρέσκα και λαχταριστά μακαρόνια σαν πραγματική Ιταλίδα

Είναι αξιοπερίεργο πώς μια σεφ 24 ετών, με τις καλύτερες προδιαγραφές και σημαντική προϋπηρεσία αποφάσισε να εγκαταλείψει τις μεγάλες κουζίνες και να ανοίξει ένα δικό της street food.

Αυτή είναι η περίπτωση της Άλεξ Βασιλάτου, που μετά από τις σπουδές στην φημισμένη σχολή «Le Cordon Bleu» του Λονδίνου, και αφού δούλεψε στο «The Savoy Grill» του Gordon Ramsay, όπου βραβεύτηκε με το «Star of the Month», αλλά και στην κουζίνα του «Le Mavrommatis» στο Παρίσι που έχει τιμηθεί με αστέρι Michelin, εδώ και μερικούς μήνες έκανε το δικό της επαγγελματικό βήμα και άνοιξε το «Al3x the Fresh Pasta Bar» στο Κολωνάκι.

Η Άλεξ έμαθε την τέχνη της κουζίνας από την Κεφαλονίτισσα γιαγιά της, γι ’αυτό στις δημιουργίες της συνδυάζει μνήμες της παιδικής ηλικίας που έρχονται από την ελληνική παράδοση.

Η ίδια θεωρεί ότι ένα καλό πιάτο ζυμαρικών δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο πιάτο.

Διαβάστε περισσότερα για την Άλεξ και το pasta bar της με φρέσκια ζυμαρικά στο bovary.gr