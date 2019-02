45 τμ στην Ιπποκράτους -Ανακαίνισαν ένα διαμέρισμα του 1970 και το μετέτρεψαν σε cozy, μοντέρνο σπίτι [εικόνες]

Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν μικρά διαμαντάκια του design, σπίτια που θα θέλαμε να είναι δικά μας. Ενας από αυτά είναι ένα διαμέρισμα στην οδό Ιπποκράτους.

Μέσα στην καρδιά της πρωτεύουσας υπάρχει ένα διαμέρισμα με την υπογραφή των Do Designers, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως. Οι εσωτερικοί χώροι του διαμερίσματος κατασκευής 1970 αναδιαμορφώθηκαν, κάνοντας το διαμέρισμα να δείχνει πιο μεγάλο.

Το σαλόνι, η κουζίνα και το χολ έγιναν ένα προκειμένου να «αναπνεύσει» η οικεία και να δημιουργηθεί η αίσθηση ενός μεγαλύτερου χώρου. Η κρεβατοκάμαρα επικοινωνεί με τους άλλους χώρους αλλά διατηρεί την ιδιωτικότητά της χάρη σε ένα γκρι ρόλερ, που κρύβεται πίσω από την τζαμαρία.

Στο διαμέρισμα κυριαρχεί το λευκό χρώμα, το οποίο χαρίζει φως, και συμπληρώνεται με bohemian στοιχεία. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι φιγούρες και ο πίνακας με πρωταγωνιστή τον Καραγκιόζη. Το δωμάτιο ξεφεύγει λίγο χρωματικά από το ολόλευκο των άλλων χώρων, καθώς ένας τοίχος είναι βαμμένος πετρόλ.

Ποια είναι η ομάδα Do Designers

Οι do designers, με έδρα την Αθήνα, δημιουργήθηκαν το 2013 από τη Ντενίζ Βασιλειάδου (Bachelor of Arts degree in interior design – Derby University ) και την Ουρανία Γιαβή (Master of Arts degree in Interior design – Universitat Politecnica de Catalunya) και δραστηριοποιούνται σε μελέτες και κατασκευές εσωτερικών χώρων σε όλη την Ελλάδα.

Με σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό και τις εξειδικευμένες κατασκευές, το γραφείο έχει να παρουσιάσει ένα πλούσιο φάκελο έργων, τόσο κατοικιών όσο και επαγγελματικών χώρων.

Στόχος του γραφείου, ανεξαρτήτως της κλίμακας του εκάστοτε έργου, είναι να παράγει και να παρακολουθεί όλες τις φάσεις του. Από τη σύλληψη της «ιδέας» μέχρι και την παράδοση στον ιδιοκτήτη, οι do designers, πάντα με τους κατάλληλους συνεργάτες (αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων), ελέγχουν και διασφαλίζουν την άρτια υλοποίηση του.

Φωτογραφίες: Do Designers