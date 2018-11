Goldman Sachs: Διατηρείστε τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις

«Διατηρείστε τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, βελτιώστε την ποιότητα των τοποθετήσεων σας», συμβουλεύει η κορυφαία επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs τους επενδυτές στην ετήσια έκθεσή της με τίτλο «Top Ten Market Themes for 2019: Down but not out».

Η Goldman Sachs συμβουλεύει τους επενδυτές να διατηρήσουν και τις ριψοκίνδυνες επιλογές, βελτιώνοντας ωστόσο την ποιότητά τους.

Η αλήθεια είναι ότι ο Οκτώβριος είχε πολλές διακυμάνσεις τις αγοράς και αυτό έχει αποτέλεσμα πολλοί επενδυτές να αναρωτούνται αν πρέπει να διατηρήσουν τις πιο ριψοκίνδυνες – risky – επενδύσεις τους και το 2019. Το βασικό στοιχείο σε αυτή την εξίσωση είναι οι προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας, η οποία είναι όλο και λιγότερη φιλική. Μετά από οκτώ χρόνια ανάπτυξης, ο επιχειρηματικός κύκλος έχει ωριμάσει, η εσωτερική δραστηριότητα δείχνει σημάδια επιβράδυνσης για την επόμενη χρονιά, καθώς υποχωρεί η επίδραση της μείωσης της φορολογίας και, ταυτόχρονα, η δημοσιονομική κατάσταση στη χώρα έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια της.