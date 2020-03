Συναρπαστικό παιδικό πρόγραμμα & γυμναστική για όλους τον Μάρτιο στη Nova

H Νοva έχει ετοιμάσει ένα μοναδικό πρόγραμμα τον Μάρτιο για μικρούς και μεγάλους με συναρπαστικές παιδικές ταινίες, αλλά και fitness!

Τις καθημερινές από την Παρασκευή 13 Μαρτίου μέχρι και την Τρίτη 31 Μαρτίου οι μικροί συνδρομητές μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους με μερικές από τις πιο απολαυστικές, μεταγλωττισμένες, παιδικές ταινίες από τις 08:00 το πρωί στο Novacinema2HD και να συνεχίσουν το μεσημέρι τη διασκέδαση με τους αγαπημένους τους ήρωες κινουμένων σχεδίων στο Novalifε, στις 13:40!

Μερικές από τις εξαιρετικές παιδικές ταινίες οι οποίες θα προβληθούν αυτό το διάστημα στη Nova είναι οι: «Η ταινία Lego 2», «Uglydolls: Τα ασχημογλυκούλια», «Ο Μικροπόδαρος», «Spider-Man: Μέσα στο αραχνο-σύμπαν», «Στρουμφάκια», «Η εποχή των παγετώνων» και πολλές άλλες.

Παράλληλα, η Nova προσφέρει και ένα σύγχρονο πρόγραμμα γυμναστικής τόνωσης και ευεξίας για όλους με ειδικές εκπομπές fitness κάθε μέρα στις 08:30 το πρωί στο Novalifε, ενώ επιλεγμένα προγράμματα well being θα βρίσκονται και στο κανάλι My ZEN TV!

Οι συνδρομητές της Nova μπορούν να επιλέξουν το στυλ fitness που τους ταιριάζει και να γυμναστούν, επιτυγχάνοντας τους στόχους τους, ανάλογα πάντα με τη διάθεση τους:

Eπίπεδη κοιλιά

Pilates

Αδυνατίστε χορεύοντας

Μειώστε το λίπος

Yoga – Pilates 2 σε 1

Τέλειοι κοιλιακοί σε 1 μήνα

Ασκήσεις για τέλειο σώμα

Γυμνασμένη σε 10 λεπτά

Όλες οι παιδικές ταινίες και όλα τα προγράμματα fitness θα βρίσκονται και στις ειδικές κατηγορίες «Kid’s Fun!» και «Fitness Time!» στις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova Go, έτσι ώστε οι συνδρομητές της Nova να έχουν την ευκαιρία να τα απολαύσουν όλα όποτε θέλουν και όπου και αν βρίσκονται!