Οι υποψήφιοι για τις εκλογές της ΕΣΗΕΑ -Ολες οι λίστες

Η Εφορευτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε τους υποψηφίους στις αρχαιρεσίες της 12ης και 13ης Ιουνίου 2019 για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Πειθαρχικών Συμβουλίων, και των εκπροσώπων εργαζομένων και συνταξιούχων στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.
Τυχόν ενστάσεις κατά των υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβληθούν γραπτώς προς την Εφορευτική Επιτροπή στη Γραμματεία της Ενώσεως μέχρι αύριο Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 15:00.
Υποψήφιοι στις εκλογές της ΕΣΗΕΑ είναι οι εξής:
Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ:
Ι. Συνδυασμός "ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ"
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΡΜΑΟΥ ΡΑΜΠΕΛΛΑ
2 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4 ΓΚΑΖΓΚΑΖΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5 ΓΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7 ΔΑΦΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)
9 ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΟΥ ΑΓΑΘΗ
11 ΖΑΡΚΑΔΑ ΜΑΡΙΑ
12 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13 ΖΟΥΓΡΑ ΑΓΓΕΛΑ
14 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15 ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
16 ΚΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17 ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18 ΚΟΥΖΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
19 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
20 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ)
21 ΛΑΛΙΩΤΙΤΗ ΣΟΦΙΑ
22 ΛΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ
23 ΛΟΥΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΝΙΑ)
24 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
25 ΜΠΑΝΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
26 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
27 ΝΤΡΑΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
28 ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
29 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30 ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
31 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΙΟΣ
32 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ)
33 ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΖΩΗ
34 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
35 ΠΕΤΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
36 ΠΛΟΣΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
37 ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
38 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
39 ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
40 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
41 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ
42 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΟΥΣΤΙΝΗ
· Δεν έγινε δεκτή η υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο του συναδέλφου Γεωργίου Σφακιανάκη από τον Συνδυασμό «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ», διότι δεν είχε τον απαιτούμενο, από το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού, χρόνο ως τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ.
ΙΙ. Συνδυασμός "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
2 ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ
3 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
4 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
5 ΒΕΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΝΤΑΝΙ)
6 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
7 ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9 ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ
10 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
11 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΤΙΑ
12 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
13 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14 ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15 ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ
16 ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
17 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
18 ΜΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ
19 ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20 ΜΕΖΙΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
21 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22 ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
23 ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
24 ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
25 ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
26 ΝΙΕΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
27 ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
28 ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ
29 ΠΗΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ
30 ΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
31 ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
32 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
33 ΡΟΒΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
34 ΡΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
35 ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
36 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
37 ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
38 ΣΚΙΝΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
39 ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
40 ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
41 ΦΟΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
42 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
· Δεν έγινε δεκτή η υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο του συναδέλφου Αντώνιου - Ευάγγελου Γκιόκα από τον Συνδυασμό «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», διότι δεν είχε τον απαιτούμενο, από το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού, χρόνο ως τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ.
ΙΙΙ. Συνδυασμός "ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ"
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ)
2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ
3 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
4 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
7 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ)
8 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ)
9 ΒΑΣΙΛΟΥΝΗ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥΛΑ
10 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11 ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ)
12 ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14 ΓΙΑΜΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ
15 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ)
16 ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ)
17 ΓΚΑΒΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
18 ΓΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
19 ΔΑΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
20 ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
21 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
22 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
23 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ)
24 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΩ)
26 ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27 ΚΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
28 ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΑΝΝΑ
29 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
30 ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
31 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
32 ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
33 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
34 ΚΟΠΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
35 ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ)
36 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
37 ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
39 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
40 ΛΑΒΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
41 ΛΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
42 ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
43 ΛΙΓΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
44 ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
45 ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
46 ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
47 ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
48 ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
49 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
50 ΜΕΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
51 ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
52 ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΡΗΣ
53 ΜΠΑΤΑΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
54 ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
55 ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
56 ΜΠΡΙΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
57 ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
58 ΞΥΔΑ ΕΛΕΝΗ (ΡΟΜΙΝΑ)
59 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60 ΠΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
61 ΠΑΛΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΣΑΣΣΑ)
62 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
63 ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
64 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
65 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
66 ΠΛΙΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
67 ΠΟΡΦΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
68 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
69 ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ)
70 ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
71 ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
72 ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
73 ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
74 ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΠΟΛΥΡΗΝΑ)
75 ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
76 ΣΦΑΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ)
77 ΤΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
78 ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΛΙΛΗ
79 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
80 ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ
81 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ
82 ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
83 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
84 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΩΜΑΣ
85 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
86 ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
87 ΤΣΙΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
88 ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
89 ΦΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
90 ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
91 ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
92 ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
93 ΧΑΤΖΗ ΑΛΙΚΗ
94 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
95 ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
· Δεν έγινε δεκτή η υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο της συναδέλφου Ιωάννας Δρακουλάκου από τον Συνδυασμό «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ», διότι δεν είχε τον απαιτούμενο, από το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού, χρόνο ως τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ.
IV. Συνδυασμός "ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ"
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΓΓΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
4 ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ)
5 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6 ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
7 ΔΑΒΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
8 ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ
9 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
11 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12 ΚΟΚΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13 ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14 ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
15 ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
17 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
18 ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19 ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
20 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)
21 ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
22 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
23 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24 ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
25 ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
26 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
27 ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
28 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30 ΤΥΛΩΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
31 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΜΠΕΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
V. Συνδυασμός "ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ"
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2 ΒΑΡΙΚΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
3 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
6 ΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8 ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
11 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
12 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΙΑΣ
13 ΖΑΧΙΩΤΗ ΓΙΟΥΛΑ
14 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
15 ΚΑΒΟΥΡΙΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
16 ΚΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
17 ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
18 ΚΑΝΤΑΣ ΧΑΡΗΣ
19 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
20 ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21 ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
22 ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
23 ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
24 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
25 ΚΟΣΙΝΑ ΑΛΕΞΙΑ
26 ΚΟΤΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
27 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
28 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
29 ΚΩΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30 ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΞΑΝΘΑΚΗΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ
31 ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32 ΝΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
33 ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΑ)
34 ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ
35 ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
36 ΝΤΟΡΤΕΛ-ΠΟΥΛΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
37 ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
38 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
39 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
40 ΣΒΩΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
41 ΣΟΥΛΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑ
42 ΣΟΥΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
43 ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
44 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
45 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
46 ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
47 ΣΧΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
48 ΤΕΝΤΗ ΑΝΝΑ
49 ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
50 ΧΟΪΔΑ ΣΤΕΛΛΑ
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
VI. Συνδυασμός "ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ"
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΑΓΓΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
3 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4 ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ)
5 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ)
6 ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)
7 ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
8 ΒΡΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
9 ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
11 ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)
12 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
13 ΔΕΜΕΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15 ΚΑΠΕΡΝΑΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
16 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
17 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18 ΚΟΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
19 ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
20 ΚΟΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21 ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
22 ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
23 ΛΑΓΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
24 ΜΑΖΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
25 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
26 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
27 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
28 ΜΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29 ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
30 ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
31 ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
32 ΜΠΑΛΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ)
33 ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ)
34 ΜΠΟΤΑ ΕΛΕΝΗ
35 ΜΠΟΥΤΖΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
36 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
37 ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
38 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
39 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΒΕΝΗ)
40 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΑ)
41 ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ)
42 ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
43 ΠΑΣΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
44 ΠΑΦΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
45 ΠΙΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
46 ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
47 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ)
48 ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
49 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΗΣ)
50 ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
51 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
52 ΣΕΡΕΒΕΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
53 ΣΕΡΕΠΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
54 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΥ)
55 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
56 ΤΕΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
57 ΤΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
58 ΤΖΙΒΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
59 ΤΖΙΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
60 ΤΡΑΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ (ΑΝΤΑ)
61 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
62 ΤΣΑΛΑ ΣΟΦΙΑ
63 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
64 ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
65 ΦΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΝΕΤΗ
66 ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
67 ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
· Δεν έγιναν δεκτές οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο των συναδέλφων Κωνσταντίνου Αρκά, Αντωνίας Δρούτσα και Θεόδωρου Σκουλή από τον Συνδυασμό «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ», διότι δεν είχαν τον απαιτούμενο, από το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού, χρόνο ως τακτικά μέλη της ΕΣΗΕΑ.
VIΙ. Συνδυασμός "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ"
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ)
4 ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5 ΕΛΑΦΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6 ΖΩΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
7 ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
8 ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ
9 ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ
10 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ (ΜΑΤΙΝΑ)
11 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
12 ΠΛΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
13 ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14 ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
15 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
16 ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ
17 ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
19 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ (ΠΟΠΗ)
VIΙΙ. Συνδυασμός "ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ"
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ)
2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
3 ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ)
4 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
5 ΑΡΓΕΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
6 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8 ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
9 ΔΑΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
10 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
11 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
12 ΖΕΡΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)
13 ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14 ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
15 ΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
16 ΚΑΛΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
17 ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
18 ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
19 ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
20 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21 ΚΑΡΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
22 ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23 ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
24 ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
25 ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ
26 ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
27 ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
28 ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
29 ΛΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
30 ΜΑΛΑΓΚΟΝΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
31 ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
32 ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
33 ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
34 ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
35 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
36 ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΧΗ
37 ΠΑΓΙΩΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
39 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
40 ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
41 ΠΙΜΠΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
42 ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
43 ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
44 ΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
45 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
46 ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
47 ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
48 ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
49 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
50 ΦΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
51 ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ ΜΙΚΕΛΑ
52 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
53 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
54 ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
55 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΣΤΕΡΩ
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΚΛΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΤΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
· Δεν έγινε δεκτή η υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο του συναδέλφου Νικόλαου Γιαννόπουλου από τον Συνδυασμό «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ», διότι δεν είχε τον απαιτούμενο, από το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού, χρόνο ως τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ.
Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ:
1 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
5 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ)
6 ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
8 ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
9 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11 ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)
12 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13 ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ-ΤΣΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ)
14 ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
15 ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
16 ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ:
1 ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
5 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
6 ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΙΡΕΛΛΑ
7 ΚΑΜΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
8 ΚΟΛΜΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ
11 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12 ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13 ΣΤΑΝΩΤΑΣ-ΤΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
14 ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΙΜΗ (ΜΟΣΧΑΝΘΗ)
15 ΤΡΑΪΟΥ ΕΛΕΝΗ
16 ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
17 ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΟΣ
Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ:
ΜΕΣΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
1 ALPHA TV ΔΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ANTENNA TV ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
3 BANKINGNEWS.GR ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
4 DOCUMENTO ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
5 ENIKOS.GR ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6 ESPRESSO ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΕΝΑ
7 EURONEWS ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8 GAZZETTA.GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
9 NOVA TV ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
10 OPEN TV ΓΑΪΤΑΝΑ (ΚΟΣΙΑΒΑ) ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛΕΝΗ, ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11 REAL FM ΜΥΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12 REAL NEWS ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
13 REAL.GR ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14 WORLDENERGYNEWS.GR ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
15 ZOUGLA.GR ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
16 ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ, ΜΠΙΚΑΤΖΙΚ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17 ΑΥΓΗ ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΨΗΠΤΕ ΔΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94 FM ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20 ΕΡΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΦΡΥΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21 ΕΡΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΕΜΕΡΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑ, ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΦΗΜ. & SITE) ΖΩΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
23 ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24 Ρ/Σ ΑΘΗΝΑ 9.84 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
25 Ρ/Σ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
26 Ρ/Σ ΚΑΝΑΛΙ EΝΑ 90,4FM ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27 Ρ/Σ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΣΤΡΕΒΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
29 Τ/Σ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (ΒΟΥΛΗ) ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
30 ΤΑ ΝΕΑ ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
31 ΤΟ ΒΗΜΑ ΠΑΠΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
32 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
33 ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
34 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΟΥΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΑ), ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ