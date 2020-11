Netflix: Διπλασίασε τις επενδύσεις του στη Βρετανία στο 1 δισ. δολάρια το 2020

Το Netflix ανακοίνωσε ότι διπλασίασε τις επενδύσεις του στη Βρετανία στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2020, παρά τα προβλήματα που προκλήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ως εκ τούτου οι δαπάνες του Netflix σε ταινίες και σε σειρές στο βρετανικό έδαφος εκτινάχθηκαν, καθώς το 2019 ανέρχονταν σε 500 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ομίλου, ο οποίος επιβεβαίωσε δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian. Συνολικά 50 προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν από το Netflix φέτος, όπως η διάσημη σειρά The Crown για την βρετανική βασιλική οικογένεια, και αυτό παρά τα προβλήματα που προκλήθηκαν λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Τα προβλήματα και η ειδική συνεργασία του Netflix με τη Βρετανία

Η υγειονομική κρίση επέβαλε διακοπή στα γυρίσματα κατά το lockdown της άνοιξης. Αυτά μπόρεσαν να ξαναρχίσουν υπό αυστηρές υγειονομικές συνθήκες, την ώρα που η ζήτηση έχει εκτιναχθεί λόγω του πολύ περισσότερου χρόνου που περνούν οι άνθρωποι στο σπίτι λόγω της πανδημίας. «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια απίστευτα σημαντική αγορά για το Netflix και είμαστε υπερήφανοι που αυξήσαμε τις επενδύσεις μας», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

«Οι 'The Crown', 'Sex Education' και 'The Witcher' βρίσκονται μεταξύ των βρετανικών παραγωγών που θα παρακολουθήσουν σε όλον τον κόσμο», πρόσθεσε. Το Netflix έχει δεσμευτεί για χρόνια στη Βρετανία μέσω συμφωνίας που έχει συναφθεί με τα στούντιο του Σέπερτον, δυτικά του Λονδίνου, τα οποία φιλοξένησαν κυρίως τα γυρίσματα της ταινίας "Η Παλιά Φρουρά" (The Old Guard) με την Σαρλίζ Θερόν.

Netflix: Ξόδεψε 17 δισ. δολάρια το 2020 για τις παραγωγές του

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, η Βρετανία είναι το πιο σημαντικό κέντρο παραγωγών μετά τις ΗΠΑ για το Netflix, το οποίο δαπάνησε 17 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος στον κόσμο για τα προγράμματά του.

Συνολικά και πέραν του Netflix, οι δαπάνες σε παραγωγές ταινιών, μεταξύ των οποίων η νέα ταινία Τζέιμς Μποντ "Death Can Wait", και σειρών στη Βρετανία ανέρχονταν σε 3,7 δισεκατομμύρια στερλίνες το 2019, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από την ένωση του βρετανικού τομέα.

Από αυτό το ποσό, 2 δισεκατομμύρια στερλίνες χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση ταινιών και 1,7 δισεκατομμύριο για σειρές, στην πλειονότητά τους από τα Netflix, Amazon και Disney.