Ο Τζο Μπάιντεν σχολιάζει την πολιτική Τραμπ για τον covid-19 στο Late Late Show και τον James Corden -Τα highlights της εβδομάδας στην Cosmote TV

Η συνέντευξη του Τζο Μπάιντεν, στον James Corden με θέμα τη διαχείριση της κρίσης του covid-19 από τον Τραμπ, το sci-fi δράμα «Gemini Man» με τον Γουίλ Σμιθ, η ιστορία του ανθρώπου πίσω από το αυτοκίνητο - μηχανή του χρόνου στο «Back to the Future» και το φεστιβαλικό «Το Αυγό», έρχονται αυτή την εβδομάδα στα κανάλια της Cosmote TV.

Ο Τζο Μπάιντεν σχολιάζει την πολιτική Ντ. Τραμπ για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19 στο THE LATE LATE SHOW with JAMES CORDEN From His Garage

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, είναι ο επόμενος καλεσμένος του James Corden στην βραβευμένη με Emmy σειρά THE LATE LATE SHOW with JAMES CORDEN From His Garage. Ο πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ομπάμα, ασκεί κριτική στην πολιτική που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ για την αντιμετώπιση της πανδημίας και παρουσιάζει στον διάσημο κωμικό το δικό του στρατηγικό πλάνο για τον covid-19, θέτοντας στην κορυφή της λίστας την ανάληψη ευθύνης, κάτι που όπως δηλώνει δεν έχει αναλάβει ο νυν Πρόεδρος των ΗΠΑ. Το επεισόδιο θα μεταδοθεί σήμερα, Παρασκευή 24/4 στις 19.30 στο COSMOTE SERIES HD.

Ο Γουίλ Σμίθ έρχεται αντιμέτωπος με τον κλώνο του στο blockbuster Gemini Man

Ο Χένρι Μπρόγκαν (Γουίλ Σμίθ) είναι ένας επαγγελματίας δολοφόνος, ο οποίος όταν αποφασίζει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση έρχεται αντιμέτωπος με την υπηρεσία του, η οποία επιστρατεύει τον νεότερο κλώνο του για να τον βγάλει από τη μέση. Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο βραβευμένος με OSCAR Ανγκ Λι (Τίγρης και Δράκος, Η Ζωή του Πι), ενώ δίπλα στον Γουιλ Σμιθ βρίσκουμε τους Κλάιβ Όουεν και Μέρι Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ. Η ταινία έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή την Κυριακή 26/4 στο COSMOTE CINEMA 1HD (21.00, ζώνη blockbuster).

Ο Άλεκ Μπάλντουιν είναι ο θρυλικός αυτοκινητοβιομήχανος Τζον ΝτεΛόριαν

Την Παρασκευή 24/4 οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν την ευκαιρία να «γνωρίσουν» την αληθινή ιστορία του θρυλικού αυτοκινητοβιομήχανου και ιδρυτή της αυτοκινητοβιομηχανίας DMC (DeLorean Motor Company), μέσα από το βιογραφικό δράμα Framing John DeLorean. Ο Tζον Ζακάρι ΝτεΛόριαν έγινε διάσημος από τη δημιουργία του μοντέλου, DMC DeLorean, που χρησιμοποιήθηκε ως μηχανή του χρόνου στην κωμική τριλογία επιστημονικής φαντασίας «Επιστροφή στο μέλλον». Τον κεντρικό ρόλο υποδύεται ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα, Αλεκ Μπάλντουιν (22.00, Doc’ o clock).

Μυστήριο και ερωτισμός με φόντο τη μογγολική στέπα στο φεστιβαλικό «Το Αυγό»

Με την υπογραφή του πολυβραβευμένου Κινέζου σκηνοθέτη Γουάνγκ Κουανάν, το δραματικό φιλμ Το Αυγό (Öndög) μας μεταφέρει στην Μογγολική στέπα για την εξιχνίαση μιας πρωτοφανούς για την περιοχή δολοφονίας. Ένας νεαρός αστυνομικός καλείται να φυλάξει τη σκηνή του εγκλήματος για μια νύχτα, με τη συνοδεία μίας γυναίκας βοσκού. Απομονωμένοι στη στέπα, περνούν μαζί μία ερωτική νύχτα με αποτέλεσμα η γυναίκα να μείνει έγκυος. Η ταινία κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 30/4 (21.00) στο COSMOTE CINEMA 1HD (ζώνη Red Carpet Premieres).