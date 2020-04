Μάιος με μεγάλες πρεμιέρες στην Cosmote TV: Billions, The Twilight Zone και 9 ακόμα σειρές σε Α΄ προβολή

Πρεμιέρα και για το νέο pop up κανάλι Cosmote Series Marathon με back2back ολόκληρους κύκλους σειρών.

Ο Μάιος ξεκινά στην Cosmote TV με πρεμιέρες νέων κύκλων επεισοδίων επιτυχημένων σειρών και την Α’ τηλεοπτική προβολή νέων παραγωγών, αμέσως μετά το εξωτερικό. Σκάνδαλα, δολοπλοκίες, ανεξιχνίαστες δολοφονίες, ιστορικά δράματα εποχής και ανεξήγητα φαινόμενα θα παρακολουθήσουμε μεταξύ άλλων μέσα από τις σειρές Billions, The Twilight Zone, The Great και Cardinal, οι οποίες ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του μήνα.

Οι σειρές θα κάνουν πρεμιέρα στο Cosmote Series HD. Επίσης, κάποιες από τις σειρές του Μαΐου, όπως τα The Twilight Zone και The Great θα κάνουν ταυτόχρονη πρεμιέρα στο νέο νέο pop up κανάλι της COSMOTE TV, Cosmote Series Marathon HD, με όλα τα επεισόδιά τους να προβάλλονται εκεί back2back. Το κανάλι θα βρίσκεται «στον αέρα» από την Πρωτομαγιά και θα προβάλλει -με 24ωρη ροή προγράμματος- μαραθωνίους ολόκληρων κύκλων, νέων και παλαιότερων σειρών. Μετά την προβολή τους, όλες οι σειρές των δύο καναλιών θα είναι διαθέσιμες on demand, μέσω των υπηρεσιών COSMOTE TV PLUS & COSMOTE Replay TV.

Πολ Τζιαμάτι - Ντέμιαν Λιούις: το τηλεοπτικό δίδυμο «ορκισμένων εχθρών» επιστρέφει

H πολιτική δύναμη, ο χρηματοπιστωτικός κόσμος της Νέας Υόρκης, η διαφθορά και οι απρόσμενες συμμαχίες συνθέτουν τη νέα σεζόν του επιτυχημένου πολιτικού δράματος Billions που θα κάνει Α΄ προβολή στο COSMOTE SERIES HD, αμέσως μετά την πρεμιέρα του στις ΗΠΑ, την Τρίτη 5/5 στις 23.00.

Στην 5η σεζόν της σειράς, οι βραβευμένοι με Emmy και Χρυσή Σφαίρα Πολ Τζιαμάτι (Cinderella Man, John Adams) και Ντέμιαν Λιούις (Homeland, Wolf Hall) επιστρέφουν αντίστοιχα, στους ρόλους του αμείλικτου εισαγγελέα και του αδίστακτου δισεκατομμυριούχου βασιλιά των αμερικανικών hedge funds, για να αναζωπυρώσουν το σχέδιο αλληλοεξόντωσης που βρισκόταν σε ύφεση λόγω της μεταξύ τους αναγκαστικής συμμαχίας. Παράλληλα, νέοι εχθροί, όπως ο Μάικ Πρινς, ένας μεγαλοεπιχειρηματίας με κοινωνική επιρροή κάνουν την εμφάνισή τους.

The Twilight Zone: το reboot του cult sci-fi φαινομένου επανέρχεται με νέες ανεξήγητες υποθέσεις

Το reboot της εμβληματικής σειράς επιστημονικής φαντασίας The Twilight Zone, που έκανε για πρώτη φορά πρεμιέρα στην Αμερική το 1959, επιστρέφει για 2η σεζόν με νέες ιστορίες, καστ και με τον βραβευμένο με OSCAR® Τζόρνταν Πιλ (Get Out, BlacKkKlansman, Us) ξανά στο τιμόνι της παραγωγής και στον ρόλο του αφηγητή κάθε ιστορίας, ο οποίος καθιερώθηκε από τον δημιουργό της σειράς, Ροντ Σέρλινγκ. Το The Twilight Zone θα κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά την Αμερική, το Σάββατο 30/5 στις 23.00, ταυτόχρονα στο COSMOTE SERIES HD και το pop up κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD.

To The Twilight Zone στο Cosmote Tv

Στον νέο κύκλο επεισοδίων συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί: Κρις Μελόνι (Happy!, Man of Steel, Veep), Ντάνιελ Σουνιάτα (Manifest, Happy!), Μορίνα Μπακαρίν (Deadpool, Flash, Homeland), Κόλμαν Ντομίνγκο (Euphoria, If Beale Street Could Talk), Τόνι Χέιλ (Veep), Τζόελ ΜακΧέιλ (Community, The Soup), Μπίλι Πόρτερ (Πόζα), Άμπι Χερν, Τζένα Έλφμαν (Dharma & Greg, Keeping the Faith) κλπ.