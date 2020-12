Μεγάλες πρεμιέρες τον Ιανουάριο στη Nova

Εξαιρετικές ταινίες κάνουν πρεμιέρα στη Nova τις Κυριακές του Ιανουαρίου, από το Novacinema 1 HD, στις 22:00.

Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου έρχεται η κινηματογραφική μεταφορά του αγαπημένου κλασικού παραμυθιού «Pinocchio», του Ματέο Γκαρόνε, με τους Ρομπέρτο Μπενίνι και Φεντερίκο Ιελάπι. Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου ακολουθεί η αληθινή ιστορία «Αμερικανίδα Ρεπόρτερ», με τους Τίνα Φέι, Μάργκο Ρόμπι και Μάρτιν Φρίμαν, η οποία αφηγείται τη ζωή της ρεπόρτερ Κιμ Μπέικερ που αφήνει τη Νέα Υόρκη κι αναλαμβάνει χρέη ανταποκρίτριας στο εμπόλεμο Αφγανιστάν. Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου κάνει πρεμιέρα η ανατρεπτική ταινία τρόμου «Μητέρα!», με το γοητευτικό πρωταγωνιστικό δίδυμο των Τζένιφερ Λόρενς και Χαβιέρ Μπαρδέμ, ενώ την Κυριακή 24 Ιανουαρίου έρχεται η υποψήφια για 4 Όσκαρ και 2 Χρυσές Σφαίρες κοινωνική ταινία – blockbuster - «Mudbound: Δάκρυα στον Μισισιπή» με τους Τζέισον Μίτσελ, Κάρεϊ Μάλιγκαν, Τζέισον Κλαρκ και Μέρι Τζέι Μπλάιτζ. Ανάμεσα στις υποψηφιότητες των Όσκαρ ήταν και αυτή του Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου, ενώ η Μέρι Τζέι Μπλάιτζ ήταν υποψήφια για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα Β’ Γυναικείου Ρόλου. Την τελευταία Κυριακή του μήνα, 31 Ιανουαρίου, έρχεται η συναρπαστική αληθινή ιστορία «Το ίδιο διαφορετικός με εμένα», με τους Ρενέ Ζελβέγκερ και Τζον Βόιτ, που αφηγείται τη ζωή ενός εμπόρου έργων τέχνης ο οποίος συνάπτει φιλία με ένα κατάδικο ύστερα από απαίτηση της γυναίκας του.

Τον Ιανουάριο κάνουν πρεμιέρα στη Nova και δύο νέες σειρές, καθώς επίσης και ένας νέος κύκλος σειράς. Στη ζώνη «HouseofEurope» έρχεται η ισπανική σειρά θρίλερ «ArdeMadrid» που θα είναι ολόκληρη διαθέσιμη στο On Demand από τις 4 Ιανουαρίου. Αντίστοιχα, στο Nova On Demand θα είναι διαθέσιμα, από τις 8 Ιανουαρίου, και τα 6 επεισόδια της συναρπαστικής αστυνομικής μίνι σειράς «Coyote», με τον Μάικλ Τσίκλις, η οποία αφηγείται τη ζωή ενός συνοριοφύλακα που αναγκάζεται να βοηθήσει τους μετανάστες που επί 32 χρόνια προσπαθούσε να κρατήσει εκτός των συνόρων. Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου κάνει πρεμιέρα στο Novacineme4HD ο δεύτερος κύκλος της αγαπημένης αστυνομικής σειράς «ProdigalSon», με τον Μάικλ Σιν.

Στο Novalifε, το ψυχαγωγικό κανάλι της Nova, κάνει πρεμιέρα στις 26 Ιανουαρίου ο νέος κύκλος του αγαπημένου reality show «TheBachelor», μετά το μεγάλο φινάλε του αντίστοιχου «TheBachelorette», το οποίο θα προβληθεί στις19 Ιανουαρίου. Παράλληλα, συνεχίζεται και η εκπομπή της μοναδικής EllenDegeneres, κάθε βράδυ στις 20:00, ενώ το Σάββατο 2 Ιανουαρίου θα προβληθεί και το τελευταίο επεισόδιο της lifestyle εκπομπής «MyTay», με την Ταϋγέτη Λάζου!