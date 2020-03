Κορωνοϊός: Χωρίς κοινό οι εκπομπές του OPEN -Με άδεια καθίσματα η πρεμιέρα του J2US

Χωρίς κοινό θα γυρίζονται οι τηλεοπτικές εκπομπές του OPEN, έπειτα από τις συστάσεις του ΕΟΔΥ για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού.

Ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN με ανακοίνωσή του αναφέρει πως συμμορφώνεται με τις οδηγίες των Αρχών για τον κορωνοϊό, σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτρέπονται εκδηλώσεις όπου θα παρίστανται περισσότερα από 1.000 άτομα, ενώ αποθαρρύνονται οι συναθροίσεις πολλών ατόμων σε έναν χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό ο σταθμός δεν θα δέχεται πλέον, σε όσες εκπομπές το επέτρεπαν, κοινό με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται μόνο με τους απαραίτητους συντελεστές των τηλεοπτικών παραγωγών.

Χωρίς κοινό η πρεμιέρα του J2US λόγω κορωνοϊού

Το OPEN προετοιμάζεται για την πρεμιέρα της νέας του εκπομπής J2US, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 14 Μαρτίου. Υπό τα νέα δεδομένα για την πρόληψη του κορωνοϊού, το σόου θα γυριστεί χωρίς την παρουσία κοινού. Όπως έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ημέρες, η πρεμιέρα του J2US αναμένεται να γυριστεί σήμερα.

Το J2US προέβλεπε στους κανόνες ψηφοφορίας των ζευγαριών που διαγωνίζονται, πως το κοινό θα είναι ο πέμπτος κριτής, μαζί με την κριτική επιτροπή, προκειμένου να προκύπτει το ντουέτο που αποχωρεί. Αν και στην πρεμιέρα δεν προβλέπεται αποχώρηση, ενδέχεται η παραγωγή να χρειαστεί να τροποποιήσει αυτή την διαδικασία, εφόσον συνεχιστούν τα γυρίσματα απουσία κοινού.

Η ανακοίνωση του OPEN για γυρίσματα χωρίς κοινό λόγω κορωνοϊού

«Ενόψει δύο ιδιαίτερα κρίσιμων μηνών για την εξέλιξη του κύματος της νόσου του κορωνοϊού, ανακοινώνεται η απόφαση του τηλεοπτικού σταθμού OPEN να μην δέχεται πλέον κοινό σε όσες εκπομπές του επέτρεπαν -λόγω κόνσεπτ- την παρουσία πολιτών στα στούντιο.

Τόσο το σόου «Just The Two Of Us» που θα κάνει πρεμιέρα αυτό το Σάββατο 14 Μαρτίου όσο και όλες οι εκπομπές του σταθμού που υποδέχονταν ως κοινό στο στούντιο πολίτες που επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν ζωντανά τα τηλεοπτικά δρώμενα, θα γυρίζονται πλέον παρουσία μόνο των απαραίτητων συντελεστών, με αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής -σύμφωνα με τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας».