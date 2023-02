J2US: Τα ζευγάρια που έχουν κλειδώσει, η Eurovision και η Άννα Βίσση -Απόψε η πρεμιέρα, νέες πληροφορίες - iefimerida.gr

Το μουσικό show, «Just the 2 of us» με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη, επιστρέφει απόψε (18/02) στις 20.00 στον Alpha. Απρόσμενα ζευγάρια, θεματικές βραδιές με γεύση Eurovision και η Άννα Βίσση.

Το μουσικό show J2US επιστέφει ανανεωμένο, με εκπλήξεις, θεματικές βραδιές, guest ζευγάρια και κριτές, με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη απόψε (18/02) στις 20.00 από τη συχνότητα του Alpha, ενώ στη θέση της κριτικής επιτροπής συνεχίζουν οι Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή.

Όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο στο iefimerida.gr στο δεύτερο κύκλο του J2US θα δούμε πολλές εκπλήξεις, θεματικές βραδιές και καλεσμένους έκπληξη δίνοντας ένα μοναδικό παλμό στο μουσικό show που έχουν ξεχωρίσει οι τηλεθεατές και γίνεται το νούμερο ένα trend στο Twitter.

J2US: Ποια είναι τα 4 ζευγάρια -έκπληξη

Απόψε το βράδυ, στη πρεμιέρα του μουσικού show, με οικοδεσπότη τον Νίκο Κοκλώνη θα δούμε 18 ζευγάρια πάνω στη σκηνή. Από τα ονόματα που είχαμε γράψει είναι: Τριαντάφυλλος, Τζούλια Νόβα, Σπύρος Μπιμπίλας, Κατερίνα Στανίση, Στέφανος Κωνσταντινίδης, Τζούλη Μάσσινο, Μπο, Λίτσα Γιαγκούση, Άρης Σοϊλέδης, Μαρία Αντωνά, Ιάσονας Παπαματθαίου, Ναταλία Αργυράκη. Να αναφέρουμε πως στο μουσικό show θα δούμε κανονικά τον Περικλή Κονδυλάτο και δεν ισχύει πως η εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη έλαβε εξώδικο από την Acun Medya.

Όπως κάθε φορά, η παραγωγή κρατάει επτασφράγιστο μυστικό τα ζευγάρια που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό, ενώ μέχρι τελευταία στιγμή υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο για αλλαγές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του iefimerida.gr τέσσερα ζευγάρια που έχουν κλειδώσει και θα τα δούμε να ανεβαίνουν στη σκηνή είναι:

Άρης Σοϊλέδης -Μαριάντα Πιερίδη

Σαρμπέλ - Σοφία Βογιατζάκη

Χριστίνα Μαραγκόζη- Φοίβος Παπαδάκης

Σπύρος Μπιμπίλας - Τζούλη Μασσίνο.

Οι θεματικές βραδιές και η Eurovision

Στο ανανεωμένο «Just the 2 of us» θα γίνουν πολλές θεματικές βραδιές δίνοντας μια διαφορετική νότα στη βραδιά. Από τις πιο εντυπωσιακές θεματικές βραδιές θα είναι σίγουρα η Eurovision, καθώς στη σκηνή του μουσικού show θα ανέβουν ονόματα έκπληξη από την Ελλάδα και το εξωτερικό που στο παρελθόν έχουν λάβει μέρος στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό κι έχουν κερδίσει το κοινό (και όχι μόνο)!

Εκτός από τις θεματικές βραδιές, στη σκηνή του λαμπερού show θα δούμε πολλά guests ζευγάρια, είτε φρέσκα, είτε αγαπημένα από προηγούμενη εμφάνιση τους όμως όλα αυτές οι εκπλήξεις θα ξεκινήσουν μετά το τέταρτο live του «Just the 2 of us».

Γιατί δεν θα είναι στη πρεμιέρα του J2US η Άννα Βίσση

Λίγες ημέρες πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του J2US είχε αναφερθεί σε τηλεοπτικές εκπομπές πως η Άννα Βίσση θα είναι η πρώτη guest κριτής του μουσικού show. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του iefimerida.gr η Άννα Βίσση, μια από τις αγαπημένες τραγουδίστριες και προσωπική φίλη του Νίκου Κοκλώνη, δεν θα είναι guest κριτής στη πρεμιέρα του J2US.

Συζητήσεις γίνονται προκειμένου η Άννα Βίσση να είναι από τις πρώτες παρουσίες που θα καθίσουν στην καρέκλα της κριτικής επιτροπής, η συνύπαρξη και με την Δέσποινα Βανδή παρουσιάζει πάντα ενδιαφέρον.

Προς το παρόν, στη πρεμιέρα του J2US, όπως ανέφερε ο Νίκος Κοκλώνης ανυπομονεί να ακούσει το ζευγάρι που θα τραγουδήσει το νέο hit της Άννας Βίσση «Γκαζόζα».