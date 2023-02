J2US: Το λαμπερό show επιστρέφει με ονόματα-έκπληξη και ανατροπές -Όλο το ρεπορτάζ - iefimerida.gr

Το Σάββατο 18/02 το «Just the 2 of us» με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη επιστρέφει στην prime time του Alpha. Ονόματα-έκπληξη και πολλές ανατροπές θα δούμε στον νέο κύκλο του show.

Το μουσικό show «Just the 2 of us» με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη, από το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, από τη συχνότητα του Alpha, στις 20.00, και απ' ό,τι φαίνεται μόνο η κριτική επιτροπή παραμένει ίδια.

Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής, Βίκυ Σταυροπούλου και Καίτη Γαρμπή παραμένουν στην κριτική επιτροπή, χωρίς να λείψουν και κάποιοι guest καλεσμένοι ως κριτές. Κατά τα άλλα, στον νέο κύκλο του φαντασμαγορικού show έρχονται ζευγάρια έκπληξη, guest καλεσμένοι και πολλές ανατροπές.

Ήδη από την περασμένη βδομάδα το τρέιλερ του «Just the 2 of us» βγήκε στον αέρα και μέσα σε λίγες μόνο ώρες είχε 23.000 views στο YouTube και περισσότερες από 90.000 προβολές οργανικά στοInstagram account του Alpha και του J2US αποδεικνύουν ότι η παραγωγή, το σκηνικό που επιλέχθηκε, το χιούμορ και η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που αποπνέει κέρδισαν τους τηλεθεατές.

Το παιχνιδιάρικο τρέιλερ του Just the 2 of us γυρίστηκε στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας και ο Νίκος Κοκλώνης από θεατής πήρε τη μπαγκέτα του μαέστρο στα χέρια του δίνοντας το έναυσμα, με το δικό του τόπο, για να ξεκινήσει το πάρτι.

Οι φετινοί διαγωνιζόμενοι

Φέτος θα δούμε 17-18 ζευγάρια επί σκηνής με πολλά ονόματα να έχουν ήδη κλείσει για να εμφανιστούν στο λαμπερό show που θα προβάλλεται κάθε Σάββατο βράδυ στις 20.00 στον Alpha.

Τα ονόματα που έχουν κλείσει, μεταξύ άλλων, είναι οι: Τριαντάφυλλος, Τζούλια Νόβα, Σπύρος Μπιμπίλας, Κατερίνα Στανίση, Στέφανος Κωνσταντινίδης, Τζούλη Μάσσινο, Μπο, Λίτσα Γιαγκούση, Άρης Σοϊλέδης, Μαρία Αντωνά, Ιάσονας Παπαματθαίου, Ναταλία Αργυράκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του iefimerida.gr υπάρχει περίπτωση να μην μπουν όλα τα ζευγάρια από την αρχή -κάποια να τα δούμε στη συνέχεια, ενώ ίσως γίνουν αλλαγές σε ζευγάρια τελευταία στιγμή. Εξάλλου, όπως είδαμε και στον περσινό κύκλο, στο Νίκο Κοκλώνη αρέσει να γίνονται ανατρεπτικές αλλαγές.

Οι αλλαγές στο show

Το Just the 2 of us θα επιστρέψει ανανεωμένο στον τηλεοπτικό αέρα, ακόμα και σε επίπεδο τεχνολογίας, ενώ όπως μάς αναφέρουν πρόσωπα της παραγωγής θα υπάρχουν πολλές ανατροπές.

Δεν θα λείψουν οι guest καλεσμένοι που θα κάτσουν στη θέση της κριτικής επιτροπής, είχαμε πάρει μια γεύση με τον Διονύση Σχοινά, ο οποίος σε ένα επεισόδιο έκατσε στην καρέκλα του κριτή. Όμως, στη σκηνή του «Just the 2 of us» θα δούμε και απρόσμένα guest ζευγάρια να εμφανίζονται -μπορεί να είναι καινούργια ή από αυτά που έχουν ήδη συμμετάσχει στο show και έχει αγαπήσει το τηλεοπτικό κοινό.

Στο ανανεωμένο «Just the 2 of us» θα δούμε πολλές θεματικές βραδιές -κάτι που δεν είχε γίνει στους προηγούμενους κύκλους.