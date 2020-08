Ιωάννα Μαλέσκου: Αποκαλύφθηκε η ομάδα της εκπομπής της - Με… άρωμα Μενεγάκη το πάνελ του Love It

Ετοιμάζεται με πυρετώδεις ρυθμούς η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ, με παρουσιάστρια την Ιωάννα Μαλέσκου.

Άρτι αφιχθείσα από την Κρήτη, εξ ου και το παρατσούκλι της «η Μενεγάκη της Κρήτης», που πιθανότατα θα πρέπει να αποδώσουμε στον Νίκο Μουτσινά, η Ιωάννα Μαλέσκου παρουσιάστηκε στο ευρύ κοινό μέσα από ένα κινηματογραφικό και ατμοσφαιρικό τρέιλερ του ΣΚΑΪ.

Ποιοι θα βρίσκονται πλάι στην Ιωάννα Μαλέσκου στον ΣΚΑΪ

Μετά την πρώτη ανακοίνωση της συνεργασίας της πρώην δασκάλας Δημοτικού, Ιωάννας Μαλέσκου με το κανάλι του Φαλήρου, αρκετά ονόματα ακούστηκαν για την εκπομπή, η οποία καλώς εχόντων των πραγμάτων θα παίρνει τη σκυτάλη καθημερινά από την ενημερωτική πρωινή ζώνη του ΣΚΑΪ.

Τελικά, σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση του καναλιού, πλάι της θα δούμε τον Παναγιώτη Χατζηδάκη, ο οποίος την περασμένη σεζόν βρέθηκε στο πάνελ του «Καλύτερα δε γίνεται!» με παρουσιάστρια τη Ναταλία Γερμανού, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα εργάστηκε μαζί με την Ελένη Μενεγάκη.

Επιπλέον, με την Ιωάννα Μαλέσκου θα δούμε τη Μάρτζυ Λαζάρου και τον Μάνο Μαγιάτη που θα βρίσκονται σε καθημερινή βάση στο στούντιο της εκπομπής. Η εκπομπή, όπως έχει γίνει γνωστό, θα ονομάζεται Love It.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το Love It και την Ιωάννα Μαλέσκου

«Το «Love it» είναι όλα όσα αγαπάμε και όλα αυτά που θα αγαπήσουμε.

Η Ιωάννα Μαλέσκου έρχεται με μία νέα παρέα στον ΣΚΑΪ και θα αλλάξει τα μεσημέρια μας. O Παναγιώτης Χατζηδάκης, η Μάρτζυ Λαζάρου και ο Μάνος Μαγιάτης με το «Love it» θα γίνουν η καθημερινή μας συνήθεια.

Αποκλειστικές ειδήσεις, πρόσωπα που αγαπάμε και χρηστικά θέματα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας. Προτάσεις για μόδα και ομορφιά. Συνεντεύξεις αλλά και συμβουλές από special editors.

Η πιο αγαπημένη παρέα είναι στο Love it

Τα πιο αγαπημένα θέματα είναι στο Love it

Η εκπομπή που θα αγαπήσουμε είναι στον ΣΚΑΪ

Love it με την Ιωάννα Μαλέσκου

Έρχεται καθημερινά στον ΣΚΑΪ»