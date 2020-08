Ναταλία Γερμανού: Τέλος εποχής για την εκπομπή της στον Alpha -Αποχαιρέτισε σχεδόν όλη την ομάδα της στο Instagram

View this post on Instagram

Αλλοι τους απολογισμούς τους τους κάνουν παραμονή Πρωτοχρονιάς, εγώ τους κάνω ντάλα καλοκαίρι 😌 μ αυτήν την «αγκαλιά», το @kalyteradeginetai κλείνει 2 πολύ επιτυχημένα χρόνια με την παρέα που βλέπετε. Αισθάνομαι χαρούμενη γιατί συνεργάστηκα με την Ευριδίκη, τη Φωτεινή και τον Παναγιώτη που μου έδωσαν στη δουλειά τον καλύτερο εαυτό τους. Αισθάνομαι χαρούμενη για όλα όσα πετύχαμε μαζί και περήφανη που ανοίγουν φτερά για νέες τηλεοπτικές επιτυχίες και νέες εμπειρίες 🧡🧡 (Κώστα δεν ξεμπέρδεψες μαζί μου, εξ ου και δεν είσαι στις ευχαριστίες 😂) ΥΓ Η εκπομπή οφείλει πολύ μεγάλο μέρος της επιτυχίας της σε ανθρώπους που δεν είναι στη φωτό, αλλά μου είναι αδύνατον να μην τους αναφέρω : την αρχισυντάκτριά μας @marykousoula τον σκηνοθέτη μας @periklisasproulias, τον παραγωγό μας kevork sarkisian, και τους τρομερούς δημοσιογράφους @alexanderpriftis @dimitra_mougopetrou @eftichisgr @ilionana @konstantinos_mihos @marianna.georganti σας ευχαριστώ μέσα απο την καρδιά μου, καλοτάξιδα τα νέα σας τηλεοπτικά νερά 🙏🏼🙏🏼❣️❣️❣️❣️ #kalyteradenginetai #endofanera