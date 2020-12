Χριστούγεννα στο σπίτι: Τι θα παίζει η τηλεόραση, δύο μουσικές βραδιές, αμέτρητες ταινίες, πλήρης οδηγός

Έχουν περάσει ανεπιστρεπτί εκείνα τα χρόνια, που η ελληνική τηλεόραση προετοίμαζε μεγάλα εορταστικά show για τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Αν στην παράδοση της… επανάληψης των περασμένων ετών προσθέσει κανείς τους περιορισμούς που επιβάλει η πανδημία του κορωνοϊού, αντιλαμβάνεστε πως τα ελεύθερα κανάλια δύσκολα θα μπορούσαν να βγάλουν… λαγό από το καπέλο τους για τα Χριστούγεννα.

Ωστόσο, σήμερα Παραμονή, αλλά και το βράδυ των Χριστουγέννων, θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο μουσικές, ψυχαγωγικές εκπομπές, αλλά και μια πλειάδα ταινιών με το βλέμμα στραμμένος τα μικρά παιδιά, που θα μας κρατήσουν συντροφιά.

Εορταστικό «Στην Υγειά μας ρε παιδιά» την Παραμονή Χριστουγέννων

Ένα ξεχωριστό εορταστικό επεισόδιο επιφυλάσσει στους τηλεθεατές η εκπομπή «Στην υγειά μας ρε παιδιά» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων σήμερα στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Σε αυτό το Χριστουγεννιάτικο γλέντι συμμετέχουν με όλη τους την θετική ενέργεια και διάθεση οι: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Κρατερός Κατσούλης, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Αργύρης Πανταζάρας, Δημήτρης Σταρόβας, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Χριστίνα Αλεξανιάν, Μαρίνα Ασλάνογλου, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Ελένη Φιλίνη, Γιώργος Γιαννόπουλος, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης, Στέλιος Κρητικός, Νίκη Λάμη, Χριστίνα Στεφανίδη και Εύη Δόβελου.

Μαζί τους στο μουσικό μέρος της εκπομπής ο Δημήτρης Μπάσης ο οποίος ερμηνεύει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο δημοφιλή τραγούδια διατηρώντας το κέφι αμείωτο σε ένα πολύχρωμο επεισόδιο γεμάτο χαρά και αισιοδοξία.

«Έλα και θα δεις» με τον Θοδωρή Αθερίδη στο MEGA

Ο Θοδωρής Αθερίδης κάνει πρεμιέρα με μια νέα βραδινή εκπομπή το βράδυ των Χριστουγέννων στο MEGA. Η εκπομπή «ΕΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΣ», με τον Θοδωρή Αθερίδη, τη δημιουργική επιμέλεια της εκπομπής έχει η Σεμίνα Διγενή, είναι η νέα πρόταση του καναλιού στους τηλεθεατές.

Ο Θοδωρής Αθερίδης ανήμερα Χριστουγέννων στις 22:00 στο MEGA υποδέχεται τους Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννη Ζουγανέλη, Χρήστο Θηβαίο, Τάσο Νούσια, Χάρη Τζωρτζάκη, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Βάσω Γουλιελμάκη, Σοφία Κουρτίδου, Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη.

Ο Χρήστος Θηβαίος και ο Θοδώρης Αθερίδης

Γιορτινά τραγούδια, απροσδόκητα ντουέτα, κέφι, ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις, χορός κι εκπλήξεις, σε μία χριστουγεννιάτικη βραδιά μαζί με την καλύτερη παρέα αγαπημένων φίλων!

Ταινία κινουμένων σχεδίων στο Star το βράδυ των Χριστουγέννων

Η παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων αμερικανικής παραγωγής του 1991, «Η Πεντάμορφη και το τέρας» είναι πρόταση του Star για το βράδυ των Χριστουγέννων στις 21.00.

Το κλασικό γαλλικό παραμύθι μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική περιπέτεια από την Disney, στην 30ή ταινία κινουμένων σχεδίων της εταιρείας. Η «Πεντάμορφη και το Τέρας» ήταν η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων, που προτάθηκε ποτέ για Όσκαρ στην κατηγορία «Καλύτερη Ταινία» και παρέμεινε η μοναδική επί 18 χρόνια, μέχρι την υποψηφιότητα της ταινίας «Ψηλά στον Ουρανό» το 2009.

Ταινία για παιδιά και στον Alpha το βράδυ των Χριστουγέννων

Την τρίτη ταινία της σειράς Cars προγραμματίζει ο Alpha για το βράδυ των Χριστουγέννων στις 22.00.

Το «Αυτοκίνητα 3» της Disney-Pixar επιστρέφει στην αφετηρία της πρώτης ταινίας, για να αντλήσει όχι μόνο συγκίνηση, αλλά και όλα εκείνα τα εμπνευσμένα υλικά που έχουν καταστήσει αυτή τη σειρά ταινιών ανιμέισιον μια από τις πιο… σπιντάτες κινηματογραφικές εμπειρίες χωρίς αντίπαλο.

Με χριστουγεννιάτικη ταινία υποδέχεται τα Χριστούγεννα και η ΕΡΤ

Την ταινία «Χριστούγεννα στη πόλη των Θαυμάτων» (Christmas in Wonderland) προβάλει η ΕΡΤ στις 22.00, ανήμερα τα Χριστούγεννα. Μια παιδική περιπέτεια, αμερικανικής παραγωγής με πρωταγωνιστές τους Κάρμεν Ηλέκτρα, Κάμερον Μπράιτ, Πάτρικ Σουέιζι, Τιμ Κάρι

Χρειάζεται μόνο να πιστεύεις… Είναι Παραμονή Χριστουγέννων. Ο Γουέιν έχει μάθει ότι απολύθηκε τη στιγμή που μετακόμιζε στην Καλιφόρνια και στη νέα του δουλειά. Του τηλεφωνεί η γυναίκα του ότι αποκλείστηκε στο αεροδρόμιο και εκείνος μένει μόνος με τα τρία παιδιά τους, μ’ ελάχιστα χρήματα και χωρίς δώρα Χριστουγέννων.

Ημιτελικός και τελικός του J2US τα Χριστούγεννα

Χριστούγεννα και την επομένη των Χριστουγέννων, το OPEN προγραμματίζει να ολοκληρώσει τον δεύτερο κύκλο του J2US με δύο ζωντανές εκπομπές γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Δύο μέρες γεμάτες μουσική, κέφι, γέλιο, χορό, τραγούδι και λαμπερούς καλεσμένους. Ο Νίκος Κοκλώνης και η ομάδα του «Just the 2 of Us» έχουν ετοιμάσει τις πιο ανατρεπτικές εκπλήξεις για δύο βραδιές που θα μείνουν αξέχαστες.

Ο Νίκος Κοκλώνης στην σκηνή του J2US

Ανήμερα Χριστουγέννων στις 20.00 θα προβληθεί ζωντανά ο ημιτελικός και το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου στις 20.00 ζωντανά ο μεγάλος τελικός του «Just the 2 of Us»!

Η Άντζελα Δημητρίου στον ημιτελικό του J2US

Ο Νίκος στον ημιτελικό υποδέχεται την μοναδική «Lady» του ελληνικού πενταγράμμου, την Άντζελα Δημητρίου, η οποία θα τραγουδήσει τις πιο γνωστές επιτυχίες της και θα βάλει φωτιά…στο «Just the 2 of Us». Στη συνέχεια την σκυτάλη παίρνει ο αγαπημένος Θέμης Αδαμαντίδης και η νύχτα απογειώνεται. Μία ξεχωριστή βραδιά με δύο αγαπημένους λαϊκούς ερμηνευτές που ξέρουν πολύ καλά πως να διασκεδάζουν το κοινό.

Ακόμα στον ημιτελικό, ο Νίκος υποδέχεται και την Χαρά Βέρρα για ένα ανεπανάληπτο ντουέτο με την Γωγώ Τσαμπά! Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ! Ο Λευτέρης Πανταζής, πέρα από το διαγωνιστικό μέρος, θα τραγουδήσει ζωντανά τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ενώ το μικρόφωνο θα πάρει και ο Νίκος Κοκλώνης που θα κάνει ντουέτο με την αγαπημένη Λάουρα!

Η Άννα Βίσση στον μεγάλο τελικό του J2US

Η μεγάλη βραδιά του τελικού θα προβληθεί ζωντανά το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου στις 20.00 και οι εκπλήξεις κορυφώνονται! Όπως έγινε γνωστό, καλεσμένη της βραδιάς θα είναι η Άννα Βίσση, που θα ερμηνεύσει τις αγαπημένες επιτυχίες της και θα απογειώσει το show, όπως μόνο εκείνη ξέρει.

Η Άννα Βίσση θα δώσει το σύνθημα για το πιο ανεβαστικό πάρτυ της χρονιάς. Ένταση, ρυθμός και απίστευτη ενέργεια στη σκηνή του «Just the the 2 of Us» σε μια νύχτα που θα μας μείνει αξέχαστη.

Επαναλήψεις και… Survivor 4

Όπως συμβαίνει συχνά μεταξύ των γιορτών, το πρόγραμμα των καναλιών για τις ημέρες ως την Πρωτοχρονιά θα χαρακτηριστεί από ταινίες και εκπομπές σε επανάληψη.

Μεγάλη εξαίρεση, ο αιφνιδιασμός του ΣΚΑΪ, που προγραμμάτισε την πρεμιέρα του Survivor για την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου. Μια πρεμιέρα που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, ιδιαίτερα την ώρα που ο ανταγωνισμός θα βρίσκεται σε εορταστικό λήθαργο.