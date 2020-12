COSMOTE: Χριστούγεννα με απεριόριστα data στο κινητό & απεριόριστη ομιλία στο σταθερό, δωρεάν για όλους

Δωρεάν απεριόριστα δεδομένα για το κινητό και απεριόριστο χρόνο ομιλίας από το σταθερό προς όλα τα σταθερά και κινητά εντός Ελλάδας, για δέκα ημέρες, προσφέρει η COSMOTE σε όλους τους συνδρομητές της αυτά τα Χριστούγεννα.

Με τον τρόπο αυτό, φέρνει κοντά τα αγαπημένα πρόσωπα και τους συνεργάτες μας και προσφέρει σε όλους τη δυνατότητα να απολαύσουν την εορταστική περίοδο χωρίς περιορισμούς στην επικοινωνία, τη συνδεσιμότητα ή την ψυχαγωγία τους.

Μάλιστα, όσοι συνδρομητές διαθέτουν 5G συσκευή που έχει πιστοποιηθεί στο δίκτυο COSMOTE, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δίκτυο 5G, που πρώτη έφερε στην Ελλάδα η COSMOTE και είναι το μέλλον των τηλεπικοινωνιών. To δίκτυο COSMOTE 5G σήμερα είναι διαθέσιμο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις στην Ελλάδα.

Η χριστουγεννιάτικη προσφορά της COSMOTE μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή έως και τις 6 Ιανουαρίου 2021 (23.59) και αφορά όλους τους συνδρομητές κινητής (συμβόλαιο, καρτοσυμβόλαιο, καρτοκινητήCOSMOΚΑΡΤΑ & WHAT’S UP1) και σταθερής2 COSMOTE, οικιακούς και εταιρικούς. Από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για τις επόμενες δέκα ημέρες, οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση σε απεριόριστο Internet στο κινητό, χωρίς κανέναν περιορισμό στην ταχύτητα του δικτύου, αλλά και απεριόριστο χρόνο ομιλίας από το σταθερό του σπιτιού ή της επιχείρησής τους.

Η ενεργοποίηση των προσφορών κινητής και σταθερής πραγματοποιείται μέσα από το MyCOSMOTE App (App Store & Google Play) ή το Web και το WHAT’SUP Αpp(App Store & Google Play).

1 Εφόσον έχουν ανανεώσει το χρηματικό τους υπόλοιπο από τις 15/11/2020 και μετά.

2 Στη σταθερή μπορούν να ενεργοποιηθούν έως 2 προσφορές ανά ΑΦΜ συνδρομητή.