«8 Λέξεις»: Ως πότε θα βλέπουμε νέα επεισόδια της σειράς -Σταμάτησαν τα γυρίσματα λόγω κορωνoϊού

Σταματήσαμε τα γυρίσματα προσωρινά μέχρι να γίνουν οι συνθήκες ασφαλής. Συμβάλουμε στην προσπάθεια για την προστασία της υγείας των συνανθρώπων μας. Προς το παρόν θα τηρήσουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού, με την διαφορά ότι μέχρι να επιστρέψουμε όλοι στην κανονικότητα μας θα προβάλλονται μονά καινούργια επεισόδια. #8lexeis