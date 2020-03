Κόκκινο Ποτάμι: Μετά τις Άγριες Μέλισσες, φρένο και στη σειρά του OPEN λόγω κορωνοϊού

View this post on Instagram

👉🏻 Το Just the 2 of Us αναστέλλει προσωρινά τα γυρίσματά του βάζοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την υγεία όλων μας! #Μένουμε_σπίτι και ελπίζουμε σύντομα να είμαστε ξανά κοντά σας! •••••••••••••••••••••••••••••••••• #j2us #menoumespiti