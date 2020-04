H 5η σεζόν Billions με τους Πολ Τζιαμάτι και Ντέμιαν Λιούις κάνει πρεμιέρα στην Cosmote TV

Πλούσιο περιεχόμενο θα υπάρχει και αυτή την εβδομάδα στην πλατφόρμα της Cosmote TV.

Η επιστροφή της σειράς Billions με νέα επεισόδια που θα μας «μυήσουν» στις απρόσμενες συμμαχίες και τη διαφθορά του χρηματοπιστωτικού κόσμου της Νέας Υόρκης, το φινάλε του 1ου κύκλου της αστυνομικής σειράς FBI: Most Wanted που κέρδισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών σε Ελλάδα και εξωτερικό, το εκρηκτικό Mile 22 με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ, η συναρπαστική συνέχεια της σειράς Devils με τον Πάτρικ Ντέμπσι (Grey’s Anatomy) και μία «συναυλία» από τον Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ των Green Day στο THE LATE LATE SHOW with JAMES CORDEN From His Garage, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της COSMOTE TV για αυτή την εβδομάδα.

Billions – Πρεμιέρα της 5ης σεζόν αμέσως μετά τις ΗΠΑ

Το τηλεοπτικό δίδυμο των «ορκισμένων εχθρών» Πολ Τζιαμάτι και Ντέμιαν Λιούις επιστρέφει αντίστοιχα, στους ρόλους του αμείλικτου εισαγγελέα και του αδίστακτου δισεκατομμυριούχου βασιλιά των αμερικανικών hedge funds, για να αναζωπυρώσουν το σχέδιο αλληλοεξόντωσης που βρισκόταν σε ύφεση λόγω της μεταξύ τους αναγκαστικής συμμαχίας. Παράλληλα, νέοι εχθροί, όπως ο Μάικ Πρινς, ένας μεγαλοεπιχειρηματίας με κοινωνική επιρροή κάνουν την εμφάνισή τους. Η νέα σεζόν της σειράς θα κάνει Α΄ προβολή στο COSMOTE SERIES HD, αμέσως μετά την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ, την Τρίτη 5/5 στις 23.00. Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα 7 πρώτα επεισόδια του νέου κύκλου, καθώς η παραγωγή αναγκάστηκε να σταματήσει προσωρινά τα γυρίσματα λόγω κορωνοϊού. Το δεύτερο μέρος με την εξέλιξη της ιστορίας αναμένεται το φθινόπωρο. Οι προηγούμενοι 4 κύκλοι της σειράς είναι ήδη διαθέσιμοι για θέαση μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV.

FBI: Most Wanted – Αυλαία για την 1η σεζόν της επιτυχημένης σειράς του CBS

Η δημοφιλέστερη σειρά του αμερικανικού δικτύου CBS για την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν, FBI: Most Wanted με τους Τζούλιαν ΜακΜάχον (Nip/Tuck, Charmed) και Κέλαν Λουτζ (The Twilight Saga) ολοκληρώνει τον 1ο κύκλο επεισοδίων της την Τετάρτη 6/5 στις 23.00 στο COSMOTE SERIES HD. Η σειρά φέρει την υπογραφή του βραβευμένου δημιουργού μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών Ντικ Γουλφ (Law & Order, Chicago Med, FBI). Στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν, η επίλεκτη ομάδα πρακτόρων του FBI έρχεται αντιμέτωπη με ακόμα έναν καταζητούμενο.

Κυριακή στην COSMOTE TV με back2back επεισόδια της σειράς Devils

Την Κυριακή 3/5, δύο ακόμα back2back επεισόδια της σειράς Devils, θα κρατήσουν συντροφιά στους συνδρομητές που θα βρίσκονται σπίτι, με ένα δίωρο ανατροπής, ίντριγκας και μυστηρίου που θα ξεκινήσει στις 23.00 .Το σενάριο βασίστηκε εν μέρει και στην οικονομική κρίση της χώρας μας και το Σάββατο 23/5, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και τα 10 επεισόδια της σειράς, που θα προβληθούν όλα μαζί στο νέο pop up κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Ο Μαρκ Γουόλμπεργκ στο Mile 22

Η αδρεναλίνη στα ύψη με το Mile 22 με τον Μαρκ Γουόλμπερκ

Ο Μαρκ Γουόλμπεργκ υποδύεται έναν χαρισματικό μυστικό πράκτορα, που αναλαμβάνει με τη βοήθεια μιας επίλεκτης ομάδας της CIA να οδηγήσει έξω από τη χώρα έναν μυστηριώδη αστυνομικό του οποίου η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, εξαιτίας των «ευαίσθητων» πληροφοριών που γνωρίζει. Οι φαν της δράσης μπορούν να παρακολουθήσουν την ταινία, την Κυριακή 3/5, στις 21.00, στο COSMOTE CINEMA 1HD.

Ο Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ των Green Day στο επόμενο επεισόδιο του THE LATE LATE SHOW with JAMES CORDEN From His Garage

Ο Τζέιμς Κόρντεν συνεχίζει να «υποδέχεται» καλεσμένους από το γκαράζ του σπιτιού του, επιφυλάσσοντας στους τηλεθεατές διάφορες εκπλήξεις. Την Παρασκευή 1/5, συνδέεται ζωντανά με τον χαρισματικό frontman των Green Day Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ, ο οποίος αυτή τη φορά θα παρουσιάσει ένα δυναμικό performance, από το σπίτι του (20.00, COSMOTE SERIES HD).