Συναγερμός στην Τυνησία: «Καμικάζι» ανατινάχθηκε κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ [εικόνες & βίντεο]

Συναγερμός σήμανε στην πρωτεύουσα της Τυνησίας όταν ένας άνδρας -πιθανότατα βομβιστής αυτοκτονίας– ανατινάχθηκε κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio Mosaique τουλάχιστον πέντε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν. Η έκρηξη φέρεται να έγινε σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από τον περίβολο της αμερικανικής πρεσβείας στην Τύνιδα, ενώ ο δράστης είναι νεκρός.

Σε ανακοίνωσή της στο λογαριασμό της στο Twitter η πρεσβεία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε το περιστατικό. «Μέλη των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανταποκρίνονται σε μια έκρηξη που συνέβη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τύνιδα. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή και παρακολουθούν τα τοπικά ΜΜΕ για νεώτερα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

BREAKING: Suicide bomber blew himself up in a motorcycle opposite the American embassy in #Tunis , Tunisia, targeting police officers outside the embassy. pic.twitter.com/YSyBcuMpv5

Η αστυνομία απομάκρυνε το πλήθος που συγκεντρώθηκε στο σημείο, ενώ σε εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται διάσπαρτα τα συντρίμμια ενός οχήματος .

First few images of the blast site (US embassy checkpoint) are beginning to make the rounds on social media #Tunis. pic.twitter.com/Pl4FONwYVj