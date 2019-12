Τραμπ για την επίθεση σε εκκλησία του Τέξας: «Σώθηκαν ζωές χάρη στο νόμο του Τέξας που επιτρέπει όπλα»

O Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα θύματα της επίθεσης ενόπλου μέσα σε εκκλησία στο Τέξας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τα συλλυπητήρια στους οικείους του θύματος για την επίθεση, αποθέωσε τους φρουρούς που βρίσκονταν στην ενορία εκείνη τη στιγμή, λέγοντας πως σώθηκαν ζωές «επειδή ο νόμος του Τέξας τους επιτρέπει να οπλοφορούν»…

«Προσευχόμαστε για τις οικογένειες των θυμάτων και την ενορία όπου έγινε η επίθεση. Όλα τέλειωσαν σε έξι δευτερόλεπτα χάρη στους θαρραλέους ενορίτες που ανέλαβαν δράση για να προστατεύσουν τους 242 πιστούς», ανέφερε μέσω Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος και συνέχισε: «Σώθηκαν ζωές χάρη σε αυτούς τους ήρωες και στους νόμους στο Τέξας που τους επιτρέπουν να φέρουν όπλα!».

Our prayers are with the families of the victims and the congregation of yesterday’s church attack. It was over in 6 seconds thanks to the brave parishioners who acted to protect 242 fellow worshippers. Lives were saved by these heroes, and Texas laws allowing them to carry arms!