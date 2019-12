Τέξας: Η στιγμή που ο δράστης πυροβολεί εν ώρα λειτουργίας σε εκκλησία, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους [βίντεο]

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από τον δράστη που άνοιξε πυρ μέσα σε εκκλησία στο Τέξας εν ώρα λειτουργίας.

Ο δράστης, ο οποίος ήταν εντός της εκκλησίας, άνοιξε πυρ και σκότωσε έναν άνθρωπο, ενώ ένας ακόμη είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ο ίδιος έπεσε επίσης νεκρός από τα πυρά αστυνομικού ο οποίος βρισκόταν εντός της εκκλησίας, η οποία είχε φροντίσει να έχει σεκιούριτι την ώρα της λειτουργίας.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός BNO News, ο δράστης φαίνεται να κάθεται στα αριστερά της αίθουσας όταν ξαφνικά σηκώθηκε. Πήγε στη γωνία και άρπαξε ένα όπλο το οποίο είχε αφήσει κρυμμένο εκεί και αρχίζει να πυροβολεί. Ο αστυνομικός που βρίσκεται στην αίθουσα λίγο πιο πίσω, αλλά στην ίδια ευθεία με τον δράστη, αρπάζει το δικό του όπλο μόλις αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει και πυροβολεί τον δράστη, ο οποίος πέφτει επί τόπου.

Ακολουθεί πανικός στην αίθουσα με τον κόσμο να ουρλιάζει και να σκύβει, ενώ άλλοι τρέχουν προς τα πίσω να σωθούν. Ο δράστης κατάφερε, πριν πέσει νεκρός, να σκοτώσει δύο άτομα και να τραυματίσει ένα ακόμη που είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το κανάλι που πήρε τα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας, έκρυψε τα πρόσωπα των δύο ανθρώπων που δέχτηκαν τους πυροβολισμούς από τον δράστη, ο οποίος ωστόσο φαίνεται να πέφτει από τα πυρά του φύλακα. Ακολουθούν σκληρές εικόνες:

NEW: Video shows man opening fire at Texas church before he is shot by a security guard; 2 dead, 1 critical (blurred to hide victims, viewer discretion is advised) pic.twitter.com/hulXR7MYIy