Στις φλόγες Τουρκία-Συρία: Δεκάδες νεκροί του τουρκικού στρατού -Ανοίγει τα σύνορα στους πρόσφυγες ο Ερντογάν

Στο «κόκκινο» είναι η ένταση στη Συρία μεταξύ των δυνάμεων του Ασάντ και της Ρωσίας με την Τουρκία, μετά τον θάνατο τουλάχιστον 33 Τούρκων στρατιωτών.

Το βράδυ της Πέμπτης οι δυνάμεις του Ασάντ που στηρίζονται από την Ρωσία, βομβάρδισαν στρατιωτικές θέσεις της Τουρκίας στην επαρχία Ιντλίμπ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 33 άτομα και να τραυματιστούν δεκάδες.

Video allegedly shows #Turkey soldiers sheltering in a building amid targeted airstrikes on their position inside #Idlib:

pic.twitter.com/KM2PymlZRC



Reporting on this is fluid, but whatever the details, it's sparked crisis talks in #Ankara.