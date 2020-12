Συνέβη στην Τουρκία: Πρόβατο, κατσίκα κι αρνιά έκαναν επιδρομή σε δημαρχείο – Επιτέθηκαν σε περαστικούς [βίντεο]

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν σε πόλη της Τουρκίας όταν ένα κοπάδι από πρόβατα, κατσίκια κι αρνιά το έσκασαν από αγρόκτημα της περιοχής, επέδραμαν στο δημαρχείο και άρχισαν να κυνηγούν όποιον έβλεπαν μπροστά τους!

Στις εικόνες από κάμερα ασφαλείας που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η... έφοδος ενός αρσενικού προβάτου, μιας κατσίκας και τριών αρνιών στο δημαρχείο της πόλης Νεβσεχίρ της κεντρικής Τουρκίας. Τα ζώα διακρίνονται να σκαρφαλώνουν τα σκαλοπάτια του δημαρχείου και να καταδιώκουν τους φύλακες, που εργάζονταν εκεί. Οι φύλακες κρύφτηκαν μέσα στο κτίριο και τότε το πρόβατο βάζει στο μάτι έναν περαστικό, που σπεύδει να αναζητήσει καταφύγιο πίσω από ένα αυτοκίνητο.

Ένας άλλος προσπαθεί να αποκρούσει την επίθεση απωθώντας το πρόβατο, προτού τρέξει σ’ έναν διάδρομο και σηκώσει ψηλά το πόδι του για προστασία. Οι… ταραξίες «συνελήφθησαν» τελικά και οι τοπικές Αρχές ανήρτησαν το βίντεο στο Τwitter με τη λεζάντα: «Μας κατέλαβαν ένα πρόβατο, μια κατσίκα και τρία αρνιά».

A RAMpage in Turkey: Goat, sheep and lambs cause chaos after running wild in town hall https://t.co/npNQZbERzO