Νέα πρόκληση: Τουρκική άσκηση με πραγματικά πυρά μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου την ημέρα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ!

Σε νέα προκλητική ενέργεια προχώρησε η Τουρκία.

Συγκεκριμένα, η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου για τις 20 Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία υπάρχει η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ!

Η NAVTEX και ο χάρτης:

ΝΑVTEX 706/19

TURNHOS N/W : 0706/19

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 20 JUN 19 FROM 1400Z TO 1600Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 05.00 N – 028 44.00 E

36 02.40 N – 029 20.60 E

36 04.37 N – 029 23.12 E

H νέα προκλητική ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας έρχεται στον απόηχο των όσων συμβαίνουν στην κυπριακή ΑΟΖ, με το τουρκικό σκάφος «Πορθητής» να φέρεται να έχει κάνει ήδη γεώτρηση στην περιοχή δυτικά της Πάφου.

Πάντως, όπως ανέφερε το Reuters, σε μια προειδοποίηση προς την Αγκυρα θα περιοριστεί η ΕΕ για τις ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ και δεν αναμένεται να προχωρήσει σε συγκεκριμένες κυρώσεις.