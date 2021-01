Τι έκανε ο Τραμπ την ώρα που ο όχλος έκανε «ντου» στο Καπιτώλιο -«Φρίκαραν οι συνεργάτες του», το tweet δημοσιογράφου του CNN

Tρία χρόνια, 11 μήνες και 17 ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε από το Καπιτώλιο ότι «το αμερικανικό μακελειό τελειώνει εδώ», το ίδιο σημείο έγινε στόχος των εξαγριωμένων οπαδών του.

Ακολούθησαν οι εφιαλτικές σκηνές πολιορκίας και εφόδου στο Κογκρέσο, που ο ίδιος ο Τραμπ είχε ενθαρρύνει λίγες ώρες νωρίτερα και αρνήθηκε να καταδικάσει αργότερα, μιας εφόδου κατά την οποία μία οπαδός του σκοτώθηκε, βουλευτές και γερουσιαστές έτρεχαν να καλυφθούν και η αστυνομία αναγκάστηκε να εκκενώσει χώρους του κτιρίου μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών σε κοντινά κτίρια.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ, κλεισμένος μέσα στο Λευκό Οίκο, από τη μία μιλούσε συνεχώς για την ήττα του, βράζοντας από οργή για την «προδοσία», όπως θεωρούσε, του Πενς, ο οποίος αρνήθηκε να μπλοκάρει την επικύρωση της νίκης Μπάιντεν, και από την άλλη σχεδόν απολάμβανε όσα συνέβαιναν, όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Κάιτλαν Κόλινς του CNN: «Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου συγκλονίστηκαν από την αντίδραση του Τραμπ όταν ο όχλος των οπαδών του πήγε στο Καπιτώλιο. Μου περιέγραψαν ότι σχεδόν είχε ενθουσιαστεί με την εξέλιξη, επειδή έτσι εκτροχιαζόταν η επικύρωση [της νίκης Μπάιντεν]. Πραγματικά, φρίκαραν», έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter.

White House officials were shaken by Trump's reaction to a mob of his supporters descending on the Capitol today. He was described to me as borderline enthusiastic because it meant the certification was being derailed. It has genuinely freaked people out.