Ταϊβάν: «Θα αντεπιτεθούμε» αν εισβάλει η Κίνα στο «έδαφός μας» - iefimerida.gr

Η Ταϊβάν διεμήνυσε πως θα ασκήσει το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας και θα «αντεπιτεθεί» αν η Κίνα εισβάλλει στην επικράτειά της

Αξιωματούχοι της Ταϊπέι δήλωσαν την Τετάρτη πως η χώρα

θα ασκήσει το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας και θα «αντεπιτεθεί» αν η Κίνα εισβάλλει στην επικράτειά της

Το Πεκίνο έχει εντατικοποιήσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες κοντά στο νησί το τελευταίο διάστημα, με την ένταση να έχει οξυνθεί.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν ως τμήμα της επικράτειάς της και έχει αυξήσει τη στρατιωτική της παρουσία τον Αύγουστο, ως απάντηση στην πρόσφατη επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι στο νησί

«Για τα αεροσκάφη και τα πλοία που εισβάλλουν στον εναέριο χώρο και τα χωρικά μας ύδατα στην περιοχή των 12 ναυτικών μιλίων, ο εθνικός στρατός θα ασκήσει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και θα αντεπιτεθεί χωρίς εξαίρεση», δήλωσε ο Lin Wen-Huang, αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της χώρας

Η ΤαΪβάν έχει αναφέρει την παρουσία κινεζικών drones που πετούν κοντά σε συστάδες μικρών νησιών της κοντά στην κινεζική ακτή.

Taiwan has complained of Chinese drones repeatedly flying close to its small groups of islands near China's coast.

Μάλιστα, προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών απέναντι στα μη επανδρωμένα οχήματα χθες, Τρίτη, για πρώτη φορά, λίγο μετά την εντολή του Προέδρου της χώρας, Tsai Ing-wen, για «ισχυρά αντίμετρα» στις «κινεζικές προκλήσεις».