Bloomberg: Ενας προορισμός στην Ελλάδα, στους 6 τοπ για διακοπές το Φθινόπωρο -Πόσο πέφτουν οι τιμές - iefimerida.gr

Έξι προτάσεις για διακοπές μέσα στο φθινόπωρο όπου οι τιμές δεν είναι στα ύψη και ο καιρός το επιτρέπει ακόμη, δίνουν ταξιδιωτικοί ειδικοί στο Bloomberg. Ανάμεσά τους και ένας δημοφιλής ελληνικός προορισμός, που δεν είναι άλλος από την Σαντορίνη.



Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, το φετινό καλοκαίρι ήταν για πολλούς εφιάλτης: Οι επικές αποτυχίες των αεροπορικών εταιριών διεθνώς, οι συνωστισμοί, η εκτίναξη των τιμών στα ξενοδοχεία και οι καύσωνες τύπου Αρμαγεδδών, έκαναν το καλοκαίρι αυτό αξέχαστο. Και για πολλούς ήταν ένας καλός λόγος προκειμένου να αναβάλουν τις διακοπές τους.



«Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι ακόμη και για τους ταξιδιώτες που είχαν τα μέσα να το αντέξουν οικονομικά» λέει στο Bloomberg ο David Prior, ιδρυτής της ταξιδιωτικές λέσχης μελών Prior. «Ο πληθωρισμός έκανε τις ήδη υψηλές τιμές να σκαρφαλώσουν ακόμη πιο ψηλά και ο κόσμος έμεινε κατάπληκτος».



Και μπορεί βέβαια το κόστος από μόνο του να έκανε πολλούς να δειλιάσουν, ο πρωτοφανής καιρός έκανε άλλους να αναβάλουν τον προγραμματισμό τους ή να κατευθυνθούν σε άλλους προορισμούς. «Μέρη όπως οι Βαλεαρίδες ή η Ελλάδα ήταν πολύ ζεστά για κάποιους» λέει ο Prior. «Αρχίσαμε να βλέπουμε κόσμο να αποφεύγει αυτά τα μέρη ή και να εγκαταλείπει τελείως την ιδέα ενός ταξιδιού το καλοκαίρι».



Βέβαια, όσοι δεν έχουν παιδιά που πρέπει να πάνε σχολείο, εκμεταλλεύονται το φθινόπωρο για τις διακοπές τους, απολαμβάνοντας τα λιγότερο πολυσύχναστα και πιο προσιτά ταξίδια σε αγαπημένα καλοκαιρινά μέρη όπως η ακτή Αμάλφι της Ιταλίας και τα ελληνικά νησιά.



Φέτος όμως τα πράγματα θα είναι λίγο διαφορετικά. «Συνήθως υπήρχε μεγάλη πτώση από τον Αύγουστο στον Σεπτέμβριο» λέει ο Charles Neville, του ταξιδιωτικού γραφείου JayWay Travel με έδρα τη Νέα Υόρκη. «Αλλά τώρα πρόκειται για μετακίνηση αυτού του χρονικού πλαισίου στον Οκτώβριο και ακόμη και στον Νοέμβριο».



Παρόλα αυτά, όπως λέει ο Neville, οι προσφορές εξακολουθούν να υπάρχουν εάν ξέρετε πού να τις βρείτε. «Το θέμα είναι να πετύχεις τον τέλειο συνδυασμό υπέροχου καιρού και προσιτής τιμής- όσο είναι ακόμα ανοιχτά». Έτσι, λοιπόν, το Bloomberg βρήκε τα έξι καλύτερα σημεία της Ευρώπης για διακοπές το φθινόπωρο, στα οποία ποντάρουν φέτος οι ειδικοί των ταξιδιών.



Σαντορίνη Ελλάδα



Όσο πιο νότια πηγαίνετε, τόσο περισσότερο διαρκεί το καλοκαίρι, λέει η Brie Shelly του πολυτελούς ταξιδιωτικού γραφείου Embark Beyond. Σε προορισμούς όπως οι Βαλεαρίδες Νήσοι της Ισπανίας και η Ελλάδα, μπορείτε να απολαμβάνετε ζεστό και ξηρό καιρό μέχρι και τον Οκτώβριο. Η Σαντορίνη έχει τη μεγαλύτερη σεζόν στην περιοχή, παραμένοντας ανοιχτή μέχρι και τον Νοέμβριο, γεγονός που καθιστά δυνατή την επίτευξη καλύτερων προσφορών όσο περισσότερο περιμένετε.



Katikies Santorini

Για παράδειγμα, όπως λέει το δημοσίευμα οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια, με μια αναζήτηση στο Google, πέφτουν δραματικά από τα τέλη Αυγούστου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, όπου οι ναύλοι μπορεί να φτάσουν τελικά στα 900 δολάρια. Αν περιμένεις μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, θα εξοικονομήσεις ακόμη περισσότερα, με τις τιμές να κυμαίνονται (για πτήση μετ’ επιστροφής από Νέα Υόρκη σε Αθήνα) μέχρι και τα 550 δολάρια.



Δραματική όμως είναι η βουτιά και για το κόστος των ξενοδοχείων. Στο Katikies Santorini, ένα από τα κλασικά ξενοδοχεία της καλντέρας του νησιού στην Οία, οι τιμές διανυκτέρευσης πέφτουν από τα 1.000 περίπου ευρώ που είναι στα τέλη Αυγούστου, στα 600 περίπου ευρώ στα μέσα Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου.



Όπως όμως λέει η Shelly, εάν πάτε για το νταβαντούρι – τα διάσημα νυχτερινά κέντρα του νησιού- θα απογοητευτείτε. Παρόλα αυτά, πολλές από τις ταβέρνες και τα καφέ είναι ανοιχτά μέχρι να κλείσει και το τελευταίο ξενοδοχείο. «Αν επιλέξετε να πάτε στη Σαντορίνη για το καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα, το εξαιρετικό φαγητό και τα καταλύματα, είναι πραγματικά μια απίστευτη στιγμή», λέει η Shelly.



Λίμνη Κόμο, Ιταλία



Σε αντίθεση με τους Αμερικανούς και άλλους υπερπόντιους τουρίστες που τείνουν να κατακλύζουν τις ιταλικές λίμνες το καλοκαίρι, οι Ευρωπαίοι παραδοσιακά κατευθύνονται στη βόρεια περιοχή το φθινόπωρο. Και υπάρχει λόγος όπως λέει η λέει η Valentina de Santis, ιδιοκτήτρια του Grand Hotel Tremezzo και της ιστορικής βίλας που έχει μετατραπεί στο ξενοδοχείο Passalacqua, και τα δύο στις όχθες της λίμνης Κόμο.



Grand Hotel Tremezzo

«Ο Οκτώβριος είναι μακράν ένας από τους αγαπημένους μου μήνες για να βρίσκομαι στη λίμνη» λέει. «Όλα επιβραδύνονται, τα φύλλα των δέντρων παίρνουν ένα καταπληκτικό χρώμα, αλλά είναι ακόμα ζεστά για να είσαι βόλτα όλη την ημέρα με το σκάφος».



Το γαστρονομικό τοπίο της περιοχής αλλάζει επίσης κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, χάρη στην αφθονία τρούφας, πορτσίνι και κολοκύθας που είναι στην εποχή τους. «Αυτό είναι πραγματικά το νόημα της αυθεντικής μας κουζίνας» προσθέτει η De Santi. «Οι άνθρωποι που έρχονται εδώ μόνο το καλοκαίρι, δεν έχουν ποτέ την ευκαιρία να το γευτούν».



Και επειδή η λίμνη Κόμο έχει έναν σταθερό τοπικό πληθυσμό, λέει, τα χωριά της παραμένουν ζωντανά και εκτός εποχής. «Σε πόλεις όπως το Como, το Cernobbio και το Moltrasio, τα εστιατόρια και τα καταστήματα είναι γεμάτα κόσμο αυτή την εποχή. Ζωντανεύουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο μετά το τέλος του καλοκαιριού».



Όσο για τα ξενοδοχεία, στο Passalacqua οι τιμές διατηρούνται σταθερές μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου, με το ξενοδοχείο των 25 μόλις δωματίων (ένα από τα λίγα στην περιοχή που παραμένει ανοιχτό όλο το χρόνο) να τις μειώνει κατά περίπου 40% από τα μέσα Οκτωβρίου με τις χαμηλότερες στις αρχές Νοεμβρίου να κυμαίνονται γύρω στα 1.300 ευρώ.

Σε κοντινή απόσταση, το Mandarin Oriental, Lago di Como ακολουθεί παρόμοια λογική, με τις καλοκαιρινές τιμές να συνεχίζονται μέχρι και τον Σεπτέμβριο, πριν από μια σημαντική πτώση στα τέλη Οκτωβρίου, όταν ένα superior δωμάτιο κοστίζει 850 ευρώ.

Πράγα

Ο David Prior λέει ότι πολλοί από τους πελάτες του ανυπομονούν να επιστρέψουν στις αγαπημένες τους ευρωπαϊκές πρωτεύουσες φέτος, αλλά κλασικοί προορισμοί όπως το Μιλάνο και το Παρίσι δεν δείχνουν σημάδια μείωσης των τιμών τους το φθινόπωρο. Στην πραγματικότητα, πολλοί από αυτούς θα ανεβάσουν τις τιμές τους μόλις μπει το φθινόπωρο, σύμφωνα με τον Luca Finardi, περιφερειακό διευθυντή της Mandarin Oriental στην Ιταλία και γενικό διευθυντή του brand στο Μιλάνο. «Ο Μάιος, ο Ιούνιος, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος έχουν γίνει η high season για τους ταξιδιώτες αναψυχής» καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες στα μέσα του καλοκαιριού αποθάρρυναν πολλούς από το να ταξιδέψουν τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, λέει η Finardi.



Fous Seasons Hotel Prague

Εάν λοιπόν θέλετε μια δόση πολιτισμού, κουζίνας και πολυτέλειας, ο Neville της JayWay προτείνει να κοιτάξετε πιο ανατολικά, στις πρωτεύουσες της κεντρικής Ευρώπης, όπου μπορείτε να ζήσετε εξαιρετικές ταξιδιωτικές εμπειρίες όλο το χρόνο. «Η Πράγα, η Βιέννη, η Βουδαπέστη – όλες αυτές οι πόλεις είναι εξίσου κοσμοπολίτικες, αλλά δεν ήταν ψηλά στη λίστα των Αμερικανών φέτος» λέει, προσθέτοντας πως η εισβολή στην Ουκρανία μπορεί να είναι η ρίζα του φόβου πολλών ταξιδιωτών, αν και αυτοί οι προορισμοί βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις ταραχές.



Ως αποτέλεσμα, ο Neville βλέπει «τρελά καλές» τιμές για 5άστερα ξενοδοχεία και διεθνείς πτήσεις. Για παράδειγμα οι τιμές διανυκτέρευσης στο Four Seasons Hotel Prague ξεκινούν από 540 ευρώ – περίπου το μισό κόστος για τις ίδιες ημερομηνίες στο Four Seasons Hotel Madrid και το ένα πέμπτο του κόστους ενός δωματίου στο Four Seasons Hotel George V στο Παρίσι.



Απουλία και Σικελία



Ανεξάρτητα από την εποχή, ο Neville κατευθύνει τους πελάτες του μακριά από την ακτή Αμάλφι, προς πιο «αυθεντικούς προορισμούς». «Οι Ιταλοί δεν πάνε στο Αμάλφι, και γιατί να πάνε;» αναρωτιέται. «Η Απουλία και η Σικελία έχουν καλύτερο φαγητό και καλύτερες παραλίες».



Το μεσογειακό κλίμα τόσο στην Απουλία – τη «φτέρνα» της μπότας της Ιταλίας, όσο και η Σικελία, σημαίνει ότι οι ζέστες εκτείνονται μέχρι τον Οκτώβριο, όταν η μέση μεσημεριανή θερμοκρασία φτάνει ακόμα και τους 21ο Κελσίου.



Αλλά σε αντίθεση με την Ακτή Αμάλφι, η ζήτησης και στους δύο προορισμούς μειώνεται, ειδικά τον Οκτώβριο, όπου οι τιμές σε πολυτελή θέρετρα όπως στο Borgo Egnazia μπορεί να πέσουν στα 700 ευρώ, περίπου το 1/3 της τιμής της υψηλής περιόδου.



Borgo Egnazia

Την ίδια ώρα, οι πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις της Απουλίας, όπως το Μπάρι και το Καρούζο, παραμένουν γεμάτες δραστηριότητα ανεξαρτήτως εποχής. Και ακόμη και ιστορικά χωριά, όπως το Μονόπολι μπορούν να είναι ιδανικά για φθινοπωρινές επισκέψεις, λέει ο Neville. «Τα περισσότερα εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις παραμένουν ανοιχτά τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο» προσθέτει. «Αυτό περιλαμβάνει και την καλύτερη gelateria στον κόσμο, το Caruso στην Μονόπολη».



Πορτογαλία



Η Shelly, της συμβουλευτικής Embark Beyond, επιλέγει τακτικά την Πορτογαλία για τους πελάτες της που ψάχνουν για ταξίδια στην Ευρώπη και αναζητούν τον κλασικό συνδυασμό παραλιών, φαγητού και κρασιού - χωρίς τις γαλλικές και ιταλικές τιμές. «Η Πορτογαλία είναι πάντα μια πιο προσιτή εναλλακτική λύση σχεδόν οποιαδήποτε εποχή του χρόνου» λέει. «Τα φθινόπωρο είναι ιδιαίτερα ωραία, επειδή είναι αρκετά ζεστά για να πάτε στην παραλία, αλλά έχετε επίσης το πρόσθετο μπόνους της εποχής του τρύγου στη χώρα του κρασιού».



Η Shelly συνιστά ένα ταξίδι που περιλαμβάνει τη Λισαβόνα, την κοιλάδα Duoro και τις Αζόρες, έναν δημοφιλή προορισμό για περιπετειώδη ταξίδια στον Βόρειο Ατλαντικό, δύο ώρες μακριά από τη Λισαβόνα με αεροπλάνο. Αν και τα μέσα Σεπτεμβρίου είναι η καλύτερη επιλογή αν θέλετε να προλάβετε την περίοδο συγκομιδής κρασιού (πέρυσι διήρκεσε από τα μέσα Αυγούστου έως τα τέλη Οκτωβρίου), ο Οκτώβριος είναι ακόμα αρκετά ζεστός για γεύματα στο ύπαιθρο και απογεύματα στην παραλία.

Όσο για τις τιμές των ξενοδοχείων είναι γενικά πολύ χαμηλές σε σύγκριση με εκείνες των πιο δημοφιλών ευρωπαϊκών προορισμών: Στο White Exclusive Suites, ένα θέρετρο πέντε αστέρων στις Αζόρες, οι τιμές στις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινούν από 630 ευρώ ανά διανυκτέρευση και πέφτουν στα 300 ευρώ περίπου στα μέσα Οκτωβρίου.

Παρόλα αυτά, προειδοποιεί η Shelly, η ζήτηση ανεβαίνει. «Βλέπω ξενοδοχεία σε όλη την Πορτογαλία τα οποία είναι σχεδόν γεμάτα», λέει. «Τα φθινοπωρινά ταξίδια είναι γεγονός, οπότε η συμβουλή μου θα ήταν να κάνετε κράτηση τώρα, για να προλάβετε».