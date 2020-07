Σύνοδος Κορυφής: Ξεκίνησε η ολομέλεια -Συζητά την πρόταση Μισέλ

Μετά την παρουσίαση της νέας πρότασης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ξεκίνησε η ολομέλεια της Συνόδου Κορυφής σε μία προσπάθεια να υπάρξει συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη νέα συμβιβαστική πρόταση του Σαρλ Μισέλ, από τα 750 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 390 είναι επιχορηγήσεις και τα 360 είναι δάνεια.

Good evening and welcome back to #EUCO on #MFF and Recovery Fund. @eucopresident has just started the plenary discussions with #EU27 pic.twitter.com/i2IIFJGufm