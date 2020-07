Αύριο η πρώτη διά ζώσης Σύνοδος Κορυφής, μετά από μήνες: Βαρύ το κλίμα, αναζητείται συναίνεση για το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι ζυμώσεις συνεχίζονται ενόψει της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, με τα κράτη-μέλη να προσπαθούν να βρουν κοινό έδαφος για το Ταμείο Ανάκαμψης συμφωνώντας πάντως στον επείγοντα χαρακτήρα μιας συμφωνίας.

Με τις οικονομίες τους να δέχονται σφοδρό πλήγμα από την πανδημία του κορωνοϊού οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν για πρώτη φορά διά ζώσης μετά την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων των Μάρτιο και τρεις εβδομάδες μετά την τηλεδιάσκεψη του Ιουνίου, που δεν κατέληξε σε συμφωνία λόγω διάστασης απόψεων ως προς τον τρόπο αντίδρασης της Ένωσης.

Στο τραπέζι της συνόδου της Παρασκευής και του Σαββάτου στις Βρυξέλλες είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης της Κομισιόν, συνολικού ύψους και τα δύο 1,85 δισ. ευρώ. Αλλά για να επιτευχθεί συμφωνία θα πρέπει να γεφυρωθούν πολλές διαφορές ειδικά μεταξύ των πλούσιων βορείων και των κρατών του ευρωπαϊκού νότου, που έχουν πληγεί σφοδρότερα από την πανδημία του κορωνοϊού. Διεθνή ΜΜΕ σχολιάζουν ότι στη σύνοδο διακυβεύονται πολλά, από την ευρωπαϊκή ενότητα, μέχρι το σήμα που θα σταλεί στις χρηματαγορές καθώς η βαριά ατζέντα περιλαμβάνει κι άλλα ακανθώδη ζητήματα, όπως η ολοκλήρωση της συμφωνίας για το Brexit για την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ στην επιστολή πρόσκλησης προς τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ενόψει της συνόδου απηύθυνε έκκληση για άμεση συμφωνία στον επόμενο προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η πανδημία COVID-19 έχει κοστίσει πολλές ζωές σε ολόκληρη την Ευρώπη και έχει πλήξει σοβαρά τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας. Συνεχίζει να επηρεάζει τη ζωή μας.

Όλες οι προσπάθειές μας », επισημαίνει ο κ. Μισέλ, «πρέπει να επικεντρωθούν στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης ανάκαμψης. Για το σκοπό αυτό, η συνάντησή μας αυτή την εβδομάδα θα αφιερωθεί στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και στο Σχέδιο Ανάκαμψης. Από την τελευταία σύνοδο κορυφής μας τον Ιούνιο, έχουμε εργαστεί εντατικά με όλους εσάς και λάβουμε δεόντως υπόψη τις ανησυχίες σας».

Σε αυτή τη βάση, σημειώνει, «υπέβαλα μια πρόταση για την αντιμετώπιση των βασικών δυσκολιών και τη δημιουργία γεφυρών μεταξύ των διαφόρων θέσεων. Η εξεύρεση συμφωνίας θα απαιτήσει σκληρή δουλειά και πολιτική βούληση από την πλευρά όλων. Τώρα είναι η ώρα. Μια συμφωνία είναι απαραίτητη. Θα πρέπει να βρούμε εφαρμόσιμες λύσεις και να καταλήξουμε σε συμφωνία, για το μεγαλύτερο όφελος των πολιτών μας».

