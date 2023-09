Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον υποδέχτηκαν στο Ουίνδσορ τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple - iefimerida.gr

Συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τίμοθι Κουκ, είχαν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον στο κάστρο του Ουίνδσορ.

«Ήταν μεγάλη τιμή να συναντηθώ με τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Είχαμε μια υπέροχη και εκτενή συζήτηση για το περιβάλλον, την ψυχική υγεία και άλλα θέματα που σημαίνουν πολλά για όλους μας», έγραψε ο Τίμοθι Κουκ σε ανάρτησή του στο «Χ» λίγες ώρες μετά τη συνάντηση.

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Η συνεργασία με το Apple Fitness+ και το podcast για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας

Τα στιγμιότυπα που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple με το βασιλικό ζευγάρι σε ένα από τα πολυτελή δωμάτια του κάστρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είχε συνεργαστεί τον Δεκέμβριο του 2021 με το Apple Fitness+ για την ηχογράφηση ενός podcast με τίτλο «Time to Walk». Μέσα από μία ξενάγηση στο κτήμα Sandringham του Νόρφολκ ο πρίγκιπας είχε μιλήσει για τη σημασία της διατήρησης της ψυχικής υγείας ενώ μοιράστηκε προσωπικές του ιστορίες. Μία από αυτές ήταν όταν τραγουδούσαν με τον αδελφό του και τη μητέρα του στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας στο σχολείο.

«Η μητέρα μας έπαιζε κάθε είδους τραγούδι για να διώξει κάπως το άγχος της επιστροφής στο σχολείο. Ένα από τα τραγούδια που μου έχει μείνει μέχρι και σήμερα- και απολαμβάνω κρυφά- είναι το "The Best" της Τίνα Τέρνερ. Καθόμασταν στο πίσω κάθισμα, και ήταν σαν μία πραγματικά οικογενειακή στιγμή καθώς η μητέρα μου, που οδηγούσε το τραγουδούσε όσο πιο δυνατά μπορούσε», είχε πει στο «Time to Walk».

Σημειώνεται ότι για το podcast, η Apple έκανε εξαψήφια δωρεά σε τρεις φιλανθρωπικές οργανώσεις που επέλεξε ο Γουίλιαμ, αναφέρει η Daily Mail.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ