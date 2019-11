Συγχαρητήρια Πάιατ σε Μπορίσοφ για τον αγωγό IGB στην Αλεξανδρούπολη

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ είχε Τζέφρι Πάιατ.

Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ συνάντησε τον Μπόκο Μπορίσοφ στο περιθώριο της χθεσινής παρουσίας του στο 4ο Thessaloniki Summit.

Αμέσως μετά τη συνάντηση ο Τζέφρι Πάιατ έκανε την παρακάτω ανάρτηση.



«Έδωσα συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό Μπόικο Μπορίσοφ για τη συνεχή πρόοδο σε ό,τι αφορά τον αγωγό IGB, ο οποίος, όπως και το έργο του FSRU στην Αλεξανδρούπολη, θα συμβάλει στη μετατροπή της περιοχής σε σημαντικό κόμβο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας αλλά και στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός πρέσβης.



Τον Μπόικο Μπορίσοφ συνάντησε στο πλαίσιο του Thessaloniki Summit και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Congratulated PM @BoykoBorissov on continued progress on the #IGB pipeline, which - like the #Alexandroupoli FSRU project - will help transform the region into an important hub for European energy security and for diversification of energy sources. #ThessalonikiSummit pic.twitter.com/CCkCO0Xass