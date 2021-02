Νέο βιβλίο: O Στιβ Μπάνον πίστευε ότι ο Τραμπ είχε άνοια και προσπαθούσε να τον διώξει από τον Λευκό Οίκο

Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Λευκού Οίκου, Στιβ Μπάνον, πίστευε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έπασχε από άνοια σε πρώιμο στάδιο και κινούσε μυστικά τα νήματα για την αποπομπή του μέσω της 25ης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ, υποστηρίζει ένας βετεράνος τηλεοπτικός παραγωγός.

«Ο Μπάνον συνειδητοποίησε ότι ο Τραμπ επαναλάμβανε διαρκώς τις ίδιες ιστορίες», είπε ο Άιρα Ρόουζεν, πρώην παραγωγός της εκπομπής 60 Minutes του CBS στον δημοσιογράφο Μάικλ Ίσικοφ του Yahoo News σε podcast, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. «Σύμφωνα με άρθρο του Ντέιβιντ Μπρουκς στους New York Times Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές πήγαν να δουν τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο κι ακούγοντάς τον να επαναλαμβάνεται συνειδητοποίησαν ότι μπορεί να πάσχει από άνοια σε πρώιμο στάδιο. Ο Μπάνον το έλεγε συνέχεια αυτό κι ήθελε να κάνει κάτι γι’ αυτό», είπε. «Το μυστικό είναι ότι ο Μπάνον είχε την τρελή ιδέα πως θα μπορούσε εκείνος να γίνει Πρόεδρος»

Στο βιβλίο του με τίτλο Ticking Clock: Behind the Scenes at “60 Minutes” o Ρόουζεν γράφει ότι η σχέση του τέως Προέδρου των ΗΠΑ με τον Μπάνον άρχισε να χαλάει όταν τα ΜΜΕ άρχισαν να επισημαίνουν τον ρόλο και την επιρροή του συμβούλου στρατηγικής, που έδειχνε να επισκιάζει τον Τραμπ. Υποστηρίζει ακόμη ότι ο Μπάνον ήταν βασική πηγή για τα αποκαλυπτικά βιβλία των δημοσιογράφων Μπομπ Γούντγουορντ και Μάικλ Γουλφ για τον Τραμπ.

Σημειώνει μάλιστα, ότι έχει στην κατοχή του γραπτά μηνύματα που αποδεικνύουν ότι ο Μπάνον προσπαθούσε υπογείως να απομακρύνει τον Τραμπ από το αξίωμά του, μεταξύ των οποίων και ένα που αναφέρει: «Χρειαζόμαστε την 25η Τροπολογία. Παρεμπιπτόντως, αδελφέ, ποτέ δεν σε κατευθύνω λάθος». Το θέμα της χρήσης της συγκεκριμένης Τροπολογίας είχε συζητηθεί ευρέως στη διάρκεια της θητείας του Τραμπ και εντονότερα στον απόηχο της εισβολής στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, όταν ο τέως Πρόεδρος ενθάρρυνε τους οπαδούς του να πολιορκήσουν το Κογκρέσο σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Τελικά δεν έγινε χρήση της 25ης Τροπολογίας, αλλά ο Τραμπ παραπέμφθηκε σε δίκη με το ερωτηματικό της καθαίρεσης και αθωώθηκε για δεύτερη φορά.

Ο Μπάνον, πρώην εκτελεστικός πρόεδρος στον ακροδεξιό ειδησεογραφικό ιστότοπο Breitbart News, εγκατέλειψε το πόστο του στον Λευκό Οίκο τον Αύγουστο του 2017 μετά τη σύγκρουσή του με άλλα ανώτερα στελέχη, μεταξύ των οποίων κι ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ωστόσο, προς το τέλος της θητείας του Τραμπ, οι δύο άνδρας συμφιλιώθηκαν με τον Μπάνον να μιλά επανειλημμένως στο τηλέφωνο με τον τότε πρόεδρο για το πως θα ανατραπεί το εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ εκείνος του απένειμε χάρη  μετά τις εις βάρος του κατηγορίες ότι εξαπάτησε υποστηρικτές του προέδρου σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει κεφάλαια από ιδιώτες για την κατασκευή του τείχους που ήθελε ο Τραμπ στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.