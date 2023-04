Ιντριγκες στο παλάτι: Ποιοι χάρηκαν που δεν θα πάει η Μέγκαν στη στέψη, η βαθιά απογοήτευση του Καρόλου - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου, στις 6 Μαΐου, και πριν λίγες ώρες ανακοινώθηκε πως το παρών θα δώσει ο πρίγκιπας Χάρι, βάζοντας τέλος στις όποιες εικασίες.

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο δούκας του Σάσεξ θα παραβρεθεί στη στέψη του πατέρα του, δίχως να έχει στο πλευρό του την Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά του. Η Μέγκαν φαίνεται ότι θα παραμείνει στο σπίτι τους στο Μοντεσίτο με την ενός έτους Λίλιμπετ και τον Άρτσι, του οποίου τα τέταρτα γενέθλια είναι την ίδια ημέρα με την τελετή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η βασιλική οικογένεια θα συναντηθεί μετά τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων του Spare, όπου ο πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψε τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες του Μπάκιγχαμ. Το βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι αποκάλυψε το βάθος των διαφωνιών του με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας και έκτοτε έχει μιλήσει ότι αισθάνεται «διαφορετικός» από την υπόλοιπη οικογένειά του.

Η απόφαση της Μέγκαν να απορρίψει την πρόσκληση ενδεχομένως θεωρείται ως μέρος αυτών των συνεχιζόμενων, ανεπίλυτων οικογενειακών εντάσεων. Η παρουσία του πρίγκιπα Χάρι, δίχως την Μέγκαν Μαρκλ, σύμφωνα με βασιλικούς εμπειρογνώμονες είναι ο «ιδανικός συμβιβασμός» που «ανακουφίζει» την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια. Ωστόσο, ορισμένοι είδαν την απόφαση ως «σνομπισμό», αφού ο βασιλιάς συνόδευσε την Μέγκαν Μαρκλ στην εκκλησία όταν παντρεύτηκαν.



Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι / Φωτογραφία: AP

Βασιλική πηγή δήλωσε χθες το βράδυ στη Sun: «Ο βασιλιάς είναι χαρούμενος που ο Χάρι, τον οποίο αποκαλεί "αγαπημένο του αγόρι", θα είναι στο Αβαείο. Τον ήθελε εκεί. Είναι λυπηρό, είναι πολύ απογοητευμένος που δεν θα δει τη Μέγκαν ή τα εγγόνια του, αλλά κατανοεί την κατάσταση».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόφαση του Χάρι να παραστεί στην τελετή στέψης στο Αβαείο του Γουέστμινιστερ μεταφράζεται ως κλαδί ελιάς από βασιλικούς γνώστες, μετά την προηγούμενη απαίτηση ότι η οικογένειά του θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη από τον ίδιο και τη Μέγκαν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Times, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ο πρίγκιπας Χάρι θα έχει ρόλο στην τελετή ή την πομπή από το Αβαείο προς τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ή στη συνέχεια.

Στέψη βασιλιά Καρόλου: «Υπερατλαντικό πινγκ πονγκ» μεταξύ Μπάκιγχαμ και πρίγκιπα Χάρι

Το ζευγάρι είχε καθυστερήσει να απαντήσει στην πρόσκληση για εβδομάδες, προκαλώντας προβλήματα στους διοργανωτές που είχαν αναλάβει τα πολύπλοκα σχέδια για τις θέσεις, τις μεταφορές και την ασφάλεια για τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, τους παγκόσμιους ηγέτες και άλλους αξιωματούχους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγές περιέγραψαν τις διαπραγματεύσεις ως ένα παιχνίδι «υπερατλαντικού πινγκ πονγκ» και ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να ήθελε πολλές διαβεβαιώσεις σχετικά με τις διαδικασίες της στέψης. Ωστόσο, μια πηγή δήλωσε ότι φαινόταν «ειλικρινές» το γεγονός ότι ο πρίγκιπας Χάρι ήθελε να παραστεί στη στέψη.

«Είναι σημαντικό για τον Χάρι ως γιο του βασιλιά να βρίσκεται εκεί για τον πατέρα του. Αυτό φαίνεται αρκετά αληθινό» είπαν. Ένας άλλος πρόσθεσε ότι με την παρουσία του «δείχνει υποστήριξη και ότι είναι εκεί για τον πατέρα του».



Το ταξίδι του πρίγκιπα Χάρι αναμένεται να είναι γρήγορο

Ο πρίγκιπας Χάρι θα πετάξει για το Λονδίνο και σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στους Sussexes δεν θα συμμετέχει σε λοιπές συναθροίσεις με την υπόλοιπη οικογένεια, ούτε αναμένεται να λάβει μέρος σε άλλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου της στέψης.

Ο Omid Scobie, ο οποίος είναι επαφή των Sussexes, έγραψε στο Twitter σχετικά με την «Καταλαβαίνω ότι τα τέταρτα γενέθλια του Άρτσι έπαιξαν ρόλο στην απόφαση του ζευγαριού. Αναμένεται να είναι αρκετά γρήγορο ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος θα παραστεί μόνο στην τελετή στέψης στο Αβαείο του Γουεστμίνιστερ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υποστηρικτές των Sussexes δήλωσαν ότι ο δούκας κατάλαβε ότι ήταν μια σημαντική ημέρα της ζωής του πατέρα του και έτσι θεώρησε σωστό να είναι παρών, παρά τις επιθέσεις του στην οικογένεια.

Από την πλευρά του ο Ρομπ Τζόμπσον, συγγραφέας του επερχόμενου βιβλίου Our King: The Man and the Monarch Revealed, είδε με θετικό μάτι την απόφαση του πρίγκιπαΧάρι.

«Είναι καλά νέα ότι ο Χάρι αποδέχτηκε την πρόσκληση και θα είναι εκεί για να υποστηρίξει τον πατέρα του. Είναι η πιο ρεαλιστική κίνηση σε μια δύσκολη κατάσταση και ο Χάρι το έκανε σωστά. Θα το μετάνιωνε βαθιά αν δεν παρευρισκόταν στη σπουδαιότερη μέρα της ζωής του πατέρα του.

Αλλά το γεγονός ότι η σύζυγός του δεν θα παρευρεθεί σημαίνει ότι είναι πλέον εξαιρετικά απίθανο να την ξαναδούμε να παρευρίσκεται σε επίσημη εκδήλωση ή σε εκδήλωση του Μπάκιγχαμ- εκτός ίσως από την κηδεία του βασιλιά», υποστήριξε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανακουφίστηκε η Κέιτ Μίντλετον με την απουσία της Μέγκαν

Πάντως, η απόφαση της Μέγκαν Μαρκλ να μην δώσει το παρών προκάλεσε ανακούφιση σε ορισμένα μέλη της βασιλικής οικογένειας, σύμφωνα με μερικούς κύκλους, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι η παρουσία της θα αυξήσει τις οικογενειακές εντάσεις.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι ευχαριστημένη που δεν θα χρειαστεί να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με την Μέγκαν Μάρκλ. «Θα ήταν ιδιαίτερα άβολο για την Κέιτ», δήλωσε την Τετάρτη στην DailyMail ένας βασιλικός παρατηρητής. Η πηγή ανέφερε ότι η δούκισσα δεν είναι η μόνη που ανακουφίστηκε με την απουσία της συζύγου του πρίγκιπα Χάρι.

Κέιτ Μίντλετον και Μέγκαν Μαρκλ / Φωτογραφία: AP

Ο Ρομπ Τζόμπσον ισχυρίστηκε ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας αισθάνθηκε άβολα εξαιτίας των «αρνητικών συναισθημάτων» μεταξύ των βασιλικών ζευγαριών. «Η Κάθριν παραδέχθηκε αργότερα σε έναν άνθρωπο της βασιλικής οικογένειας ότι το κλίμα ήταν βαρύ μεταξύ των δύο ζευγαριών και η κοινή τους εμφάνιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έπρεπε να κάνει ποτέ», έγραψε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ειδικός επί των βασιλικών θεμάτων, Ελοίζ Πάρκερ, πιστεύει ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι ιδιαιτέρως «ανακουφισμένη» που δεν θα χρειαστεί να συναντήσει τη δούκισσα του Σάσεξ κατά τη διάρκεια της στέψης.

«Νομίζω ότι είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει κάποια ανακούφιση από τον Ουίλιαμ και την Κέιτ που η Μέγκαν δεν θα παρευρεθεί στη στέψη, απλώς και μόνο επειδή θα δοθεί λιγότερη έμφαση σε αυτούς, στο ποιος κοιτάει πού, ποιος διαβάζει τα χείλη, τι συμβαίνει μεταξύ τους», δήλωσε στο Entertainment Tonight την Τετάρτη.

«Υπάρχει τέτοιος πυρετός ενδιαφέροντος σε αυτές τις σχέσεις και η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να δούμε μια στιγμή τύπου “Real Housewives” μεταξύ αυτών των γυναικών. Τα πάντα θα κρατηθούν καλά κρυμμένα και νομίζω ότι για την Κέιτ, το γεγονός ότι η Μέγκαν δεν θα παραβρεθεί, τη βοηθάει να το διατηρήσει αυτό».