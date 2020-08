Οργή Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Ερντογάν: «Φιλοξένησε τους παγκόσμιους τρομοκράτες της Χαμάς-Απομονώνει την Τουρκία»

Οργή από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τις ΗΠΑ για τη συμπεριφορά του Ταγίπ Ερντογάν, με συνέπεια να εκδώσει ανακοίνωση εναντίον του, προειδοποιώντας τον για απομόνωση της Τουρκίας από τη διεθνή κοινότητα.

Η Ουάσιγκτον παρουσιάζεται έντονα ενοχλημένη και εκνευρισμένη με τον Ταγίπ Ερντογάν καθώς του καταλογίζει συνάντηση με δύο ηγετικά στελέχη της Χαμάς τα οποία καταζητούνται από τις ΗΠΑ με την κατηγορία της συμμετοχής σε τρομοκρατική δράση.

Η ανακοίνωση είναι αποτέλεσμα των χθεσινών συνομιλιών που είχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο στην Ιερουσαλήμ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τούρκος Πρόεδρος συναντήθηκε με ηγέτες της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, αλλά και με Παλαιστίνιους αξιωματούχους οι οποίοι είναι στη «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ, ενώ για έναν εξ αυτών οι αμερικανικές Αρχές αναζητούν πληροφορίες για τη σύλληψή του. «Συνεχίζουμε να εκφράζουμε τις ανησυχίες μας για τη σχέση της τουρκικής κυβέρνησης με τη Χαμάς στα υψηλότερα επίπεδα» επισημαίνει το αμερικανικό ΥΠΕΞ.

Oι αλλεπάλληλες συναντήσεις του Ερντογάν με ανώτατους Παλαιστινίους αξιωματούχους της Χαμάς, όπως τον ανώτατο πολιτικό ηγέτη της Ισμαήλ Χανίγια, έχει προκαλέσει την έντονη ενόχληση και του Ισραήλ.

Αναλυτικά ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν έντονες ενστάσεις για το γεγονός ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν υποδέχτηκε δύο ηγέτες της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη στις 22 Αυγούστου. Η Χαμάς είναι χαρακτηρισμένη ως τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και την ΕΕ και αμφότεροι οι αξιωματούχοι που υποδέχτηκε ο Πρόεδρος Ερντογάν είναι Ειδικά Χαρακτηρισμένοι Παγκόσμιοι Τρομοκράτες. Το Πρόγραμμα Ανταμοιβές για τη Δικαιοσύνη των ΗΠΑ επιζητά πληροφορίες για ένα από αυτά τα πρόσωπα, για την ανάμειξή του σε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις, πράξεις πειρατείας και απαγωγές.

Η συνεχής προσέγγιση του Προέδρου Ερντογάν σε αυτή την τρομοκρατική οργάνωση μόνον απομονώνει την Τουρκία από τη Διεθνή Κοινότητα, βλάπτει τα συμφέροντα του Παλαιστινιακού λαού και υπονομεύει τις παγκόσμιες προσπάθειες για την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων που εξαπολύονται από την Γάζα. Συνεχιζουμε να εκφράζουμε τις ανησυχίες μας για τη σχέση της τουρκικής κυβέρνησης με τη Χαμάς στα υψηλότερα επίπεδα.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο Πρόεδρος Ερντογάν υποδέχτηκε ηγέτες της Χαμάς στην Τουρκία το τρέχον έτος, η πρώτη συνάντηση έλαβε χώρα την 1η Φεβρουαρίου».

We strongly object to President Erdogan hosting two Hamas leaders. Hamas is designated as a terrorist organization by the U.S and EU. This outreach isolates Turkey and undercuts global efforts to counter terrorism. https://t.co/RVEuZPFg6d