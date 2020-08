Ο Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο του Ερντογάν στον Αμερικανό πάστορα που κρατήθηκε επί δύο χρόνια στην Τουρκία!

Το εγκώμιο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπλεξε και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά σε εκδήλωση με Αμερικανούς φυλακισμένους και ομήρους που απελευθερώθηκαν στη διάρκεια της θητείας του Ρεπουμπλικανού Προέδρου.

Στη στρογγυλή τράπεζα που διοργανώθηκε στο περιθώριο του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών, όπου ο Τραμπ έλαβε επισήμως το χρίσμα για τις προεδρικές εκλογές, μετείχε και ο πάστορας Άντριου Μπράνσον, που είχε συλληφθεί τον Οκτώβριο του 2016 στην Τουρκία και κρατήθηκε επί δύο χρόνια κατηγορούμενος για συνέργεια με το κίνημα του Φετουλάχ Γκιουλέν και το PKK.

O Μπράνσον πέρασε δύο χρόνια στις τουρκικές φυλακές και σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την απελευθέρωσή του τον Οκτώβριο του 2018 -λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ - μετά την άσκηση οικονομικών και πολιτικών πιέσεων στην κυβέρνηση Ερντογάν από τον Τραμπ και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους. «Έπρεπε να σε φέρουμε πίσω», είπε στον Μπράνσον ο Τραμπ, που έχει εκφράσει αρκετές φορές τον θαυμασμό του για τον Τούρκο πρόεδρο και δεν διστάζει να του κάνει τα χατίρια, όπως αποκάλυψε σε βιβλίο του ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον. «Πρέπει να πω ότι απέναντι σε μένα ο πρόεδρος Ερντογάν ήταν πολύ καλός. Ξέρω ότι ήσουν αθώος και ότι [ο Ερντογάν] τελικά, αφού είχαμε κάποιες συζητήσεις, συμφώνησε. Το εκτιμούμε αυτό, εκτιμούμε τον λαό της Τουρκίας», είπε ο Τραμπ.

"To me, President Erdogan was very good" -- Trump to Pastor Brunson, who was imprisoned by Erdogan's regime pic.twitter.com/1NmyU1tGOo