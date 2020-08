Σκωτία: Τρεις νεκροί και 6 τραυματίες από τον εκτροχιασμό τρένου [βίντεο]

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον εκτροχιασμό τρένου στη βορειοανατολική Σκωτία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία μεταφορών της Βρετανίας.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας. Άλλοι έξι άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, αλλά τα τραύματά τους δεν κρίνονται σοβαρά. «Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των τραυματιοφορέων μας, επιβεβαιώνουμε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μαύρος καπνός υψώνεται από μια δασική περιοχή στο τέλος της κοιλάδας κοντά στο Στοουνχέιβεν, νότια της πετρελαϊκής πόλης Αμπερντίν, μετά τον εκτροχιασμό του τρένου της ScotRail έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας και την καθίζηση του εδάφους.

Δύο ελικόπτερα-ασθενοφόρα και περίπου 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στο σημείο. Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι λυπάται που μαθαίνει για το «πολύ σοβαρό συμβάν» στο Αμπερντισάιρ και πως οι σκέψεις του είναι με όλους όσοι επλήγησαν.

«Αν και οι λεπτομέρειες για το δυστύχημα εξακολουθούν να φθάνουν, φοβάμαι ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί», είπε η νωρίτερα η Στέρτζον ενώπιον των Σκωτσέζων βουλευτών. «Συνέβη σε μια περιοχή με πολύ δύσκολη πρόσβαση για τα συνεργεία διάσωσης», πρόσθεσε.

«Είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό συμβάν. Είχα μια αρχική πληροφορία από τη Network Rail και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ενημερώνομαι συνεχώς. Οι σκέψεις μου πάνε σε όσους εμπλέκονται».

