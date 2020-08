Συναγερμός στη Σκωτία: Εκτροχιάστηκε τρένο – Φόβοι για πολλούς τραυματίες [βίντεο]

Συναγερμός σήμανε κοντά στο Αμπερντίν της Σκωτίας μετά τον εκτροχιασμό τρένου, ενώ εκφράζονται φόβοι για πολλούς τραυματίες.

Σωστικά συνεργεία και πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο κοντά στην πόλη Στόουνχαβεν, ενώ βρετανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πληροφορίες ότι η μηχανή του τρένου έχει τυλιχθεί στις φλόγες. H υπερταχεία εκτελούσε δρομολόγιο από το Αμπερντίν στο Νταντί, όταν έπεσε σε πλαγιά και εκτροχιάστηκε.

«Λάβαμε πληροφορίες για εκτροχιασμό τρένου κοντά στο Στόουνχαβεν γύρω στις 09:45 (τοπική ώρα). Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών έχουν σπεύσει και το περιστατικό είναι σε εξέλιξη», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Σκωτίας.

#Scotland | A train has derailed near #Stonehaven after severe weather hit the area last night.

There is a major emergency service response to the derailment, with several fire appliances and air ambulances at the scene.