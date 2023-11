Σικελία: Γιατί οι δισεκατομμυριούχοι όλου του κόσμου την επιλέγουν για τα πάρτι τους - iefimerida.gr

Οι Σικελοί έμειναν άναυδοι την περασμένη εβδομάδα όταν είδαν έναν Ιάπωνα δισεκατομμυριούχο, τον Kaoru Nakajima, να κλείνει ολόκληρα τμήματα της πόλης τους για το πάρτι γενεθλίων του.

Τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία του Παλέρμο είχαν καταληφθεί εξ ολοκλήρου από Ιάπωνες. Τα καθίσματα του μεγάλου θεάτρου Politeama αναδιατάχθηκαν έτσι ώστε οι 1.400 καλεσμένοι του να μπορούν επίσης να δειπνήσουν και να χορέψουν, ενώ η όπερα, Teatro Massimo, έχει κλειστεί αποκλειστικά για μια συναυλία για τους καλεσμένους του δισεκατομμυριούχου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτές οι φαραωνικές εορταστικές εκδηλώσεις προκάλεσαν αναστάτωση και διαμάχη, διότι η Σικελία έχει να κάνει με τη γοητευτική απλότητα. Αλλά η απλότητά της είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο αποτελεί το αγαπημένο μέρος για πάρτι των δισεκατομμυριούχων που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Η γήινη φύση της απολαμβάνεται από εκείνους που επιθυμούν να είναι προσγειωμένοι: Η Google διοργανώνει εκεί το ετήσιο καταφύγιό της κάθε καλοκαίρι, αποκαλώντας το «κατασκήνωση».

Το νησί αποτελεί, επίσης, πόλο έλξης για τηλεοπτικές σειρές και ταινίες. Πρόσφατα, ο «Επιθεωρητής Montalbano» και ο «Λευκός Λωτός» παρουσίασαν σκηνικά που κόβουν την ανάσα, αλλά εξακολουθεί να είναι ο «Νονός» που ορίζει τη Σικελία στην παγκόσμια συνείδηση. Οι ταξιδιώτες έρχονται για αυτή την αίσθηση, ότι μπορεί να βρίσκονται ανάμεσα σε γκάνγκστερ.

Αλλά, εκτός από την αίσθηση ότι βρίσκεται κανείς στο πλατό μιας τηλεοπτικής σειράς αληθινών εγκλημάτων, η Σικελία επιτρέπει στους ταξιδιώτες να μπουν σε μια μηχανή του χρόνου. Οι αρχαιότητες της Ιταλίας επιδεικνύονται ως σκηνικό για να μεταδώσουν αξιοπιστία, βαρύτητα και μακροβιότητα. Έτσι, η Google ανάβει έγχρωμους προβολείς μέσα από τους κίονες των ναών της Magna Grecia της Σικελίας στα γκαλά της. Ο αμφισβητούμενος καβγάς μεταξύ των μεγιστάνων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Elon Musk και Mark Zuckerberg επρόκειτο να λάβει χώρα στο Κολοσσαίο της Ρώμης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπάρχει επίσης, ενδεχομένως, κάτι αντιδραστικό. Πρόσφατα μιμίδια αποκάλυψαν πόσο πολύ οι άνδρες υποτίθεται ότι ονειρεύονται τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ίσως επειδή θεωρείται μια εποχή κατά την οποία οι άνδρες έκαναν ανδρικά πράγματα, όπως το να χτίζουν και να πολεμούν. Για κάποιους, έχει μια σαφήνεια που λείπει από τη ζωή μας. Για όσους την αναζητούν, η Ιταλία προσφέρει παχιά ίχνη αυτής της διαύγειας.

Αυτό καθιστά τη χώρα σαν το σπίτι της για έναν άνδρα Ιάπωνα συνταξιούχο: Η Ιαπωνία κατατάσσεται στην 125η θέση από τις 146 χώρες στον παγκόσμιο δείκτη χάσματος μεταξύ των φύλων του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, και μόνο το 10% των εδρών του κοινοβουλίου της καταλαμβάνεται από γυναίκες.

To βιβλίο «Machiavelli's Children: Leaders and Their Legacies in Italy and Japan» υποστηρίζει ότι η Ιταλία και η Ιαπωνία είναι παρόμοιες: και οι δύο ηττήθηκαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ύστερα, με διεφθαρμένα κόμματα στην εξουσία για μισό αιώνα, σημείωσαν ιλιγγιώδη οικονομική πρόοδο, πριν οι οικονομίες τους, όπως και τα ποσοστά γεννήσεων, χτυπήσουν τα όρια. Έτσι, για κάποιον από την Ιαπωνία, η Ιταλία είναι τόσο εξωτικά διαφορετική όσο και τρομακτικά οικεία. Ιδανική, ίσως, για ένα μεγάλο πάρτι γενεθλίων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Με πληροφορίες από Guardian