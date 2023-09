Ο Ρούπερτ Μέρντοχ εύχεται συχνά τον θάνατο του Τραμπ – Τι αποκαλύπτει νέο βιβλίο - iefimerida.gr

Ένθερμος υποστηρικτής και σύμμαχος κάποτε του Ντόναλντ Τραμπ ο Ρούπερτ Μέρντοχ έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ορκισμένο εχθρό του.

Κι όχι μόνον τον απεχθάνεται ο Μέρντοχ, μεταξύ άλλων επειδή αποφάσισε να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία στο Λευκό Οίκο – όπως φάνηκε κι από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του, της New York Post, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του τον Νοέμβριο του 2022 -, αλλά συχνά εύχεται και τον θάνατό του, όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας Μάικλ Γουλφ στο πολυαναμενόμενο βιβλίο του για τον μεγιστάνα των ΜΜΕ με τίτλο “The Fall: The End of Fox News and the Murdoch Dynasty” (“H Πτώση: Το Τέλος του Fox News και της Δυναστείας Μέρντοχ”), που θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ.

Μέρντοχ: «Πώς μπορεί να είναι ακόμη ζωντανός ο Τραμπ;»

Όπως υποστηρίζει ο Γουλφ στο βιβλίο του, αντίτυπο του οποίου εξασφάλισε η βρετανική εφημερίδα The Guardian. ο Μέρντοχ – που βρήκε ξανά τον έρωτα στα 92 του - έχει εξελιχθεί σε «άσπονδο εχθρό» του 77χρονου πρώην προέδρου των ΗΠΑ εκφράζοντας συχνά σκέψεις όπως: «Όλα θα λυνόταν αν…» και «Πώς μπορεί να είναι ακόμα ζωντανός, πώς μπορεί; Τον έχετε δει; Είδατε πώς είναι; Τι τρώει;»

Ο Γουλφ έχει γράψει δύο βιβλία για τον Τραμπ και ένα για τον Μέρντοχ με τίτλο “The Man Who Okns The News” και όπως λέει στο νέο του πόνημα ίσως είναι «ο δημοσιογράφος που γνωρίζει καλύτερα τον Μέρντοχ από οποιονδήποτε άλλον και δεν είναι στη δούλεψή του». Για το νέο του βιβλίο βασίστηκε σε περιστατικά και καταστάσεις των οποίων ο ίδιος υπήρξε αυτόπτης μάρτυς ή σε μαρτυρίες ατόμων που μετείχαν σε αυτά».

Η σχέση του Μέρντοχ με τον Τραμπ

Μετά την κάθοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην πολιτική το 2015 και την κατάκτηση τον επόμενο χρόνο της προεδρίας των ΗΠΑ ο Μέρντοχ τον στήριξε ενεργά μέσω του Fox News και άλλων ΜΜΕ της δεξιάς αυτοκρατορίας του.

Αλλά εδώ και καιρό ο Μέρντοχ φέρεται να τα έχει σπάσει μαζί του, όπως όταν διέταξε, σύμφωνα με τον Γουλφ, τη βραδιά των εκλογών του 2020 και πριν την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων το Fox News να ανακοινώσει την πρόβλεψη ότι ο Τζο Μπάιντεν θα επικρατήσει στην Αριζόνα, κάτι που ώθησε τον Τραμπ και το επιτελείο του να ξεκινήσουν μια εκστρατεία ψεμάτων περί καλπονοθείας, που κορυφώθηκε με την επίθεση των οπαδών του στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

«Από όλους τους αδυσώπητους εχθρούς του Τραμπ ο Μέρντοχ είναι αυτός που αφρίζει περισσότερο. Η σχετικά ήπια στάση του στις αρχές της προεδρίας Τραμπ, όταν το απέρριπτε αναστενάζοντας ως “γ@μ..ένο ηλίθιο έγινε τώρα ένα μείγμα οργής και αντεκλήσεων», γράφει ο Γουλφ.

Όταν αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο ο πρώην ένοικός του, ο Μέρντοχ «όπως και μεγάλος μέρος του κατεστημένου στους Ρεπουμπλικανούς πείστηκαν ότι επιτέλους ο Τραμπ ήταν ευάλωτος. Ότι είχε αποδυναμωθεί αρκετά η επιρροή του στην εκλογική βάση και Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς και ότι τώρα ήρθε η ώρα να τον αποτελειώσει», γράφει ο Γουλφ.

Αλλά έπεσε έξω στους υπολογισμούς του. Αντιμέτωπος με 91 ποινικές κατηγορίες ο Τραμπ προηγείται μακράν των άλλων διεκδικητών του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία στις δημοσκοπήσεις και φαντάζει ως το απόλυτο φαβορί για να αναμετρηθεί με τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές του 2024.